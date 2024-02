El Zumbido del Moscardón: Feliz día: Francisco Alejandro Leyva Aguilar (09:45 h)

A los amigos se les ama, no solo se les quiere; a los amigos se les acepta como son, no se les cuestiona; se les aconseja cuando así lo amerita la ocasión o cuando existe la petición expresa de una palabras, nunca antes o después. El amor de amigos es el “fratelli tutti” dijera Francisco en su encíclica porque como bien sabemos, los amigos son la familia que nosotros escogemos.

Vaya un gran abrazo entonces para todas mis amigas y mis amigos. Son pocos pero suficientes como para preocuparme si alguno, por error de memoria, no apareciera en la lista aunque, quienes me leen sabrán perfectamente a quienes de ustedes me refiero porque siempre les he mostrado el inmenso cariño que siento por todos.