El Zumbido del Moscardón: El viejo falaz: Francisco Alejandro Leyva Aguilar (09:00 h)

Oaxaca de Juárez, 4 de septiembre. Dicen que no hay quinto malo, pero sí. El quinto año de gobierno del peje ha sido uno de los peores porque la delincuencia organizada y a no organizada tienen bajo dominio a la población de México y, por tanto a López en la mira.

Dos Bocas no ha producido, ni lo hará en lo que queda del sexenio, un solo litro de gasolina y eso el peje lo sabe pero engaña a lumpen diciendo que sucederá. Lo mismo con el Tren Maya que ya inauguró y que solo tiene 170 Kilómetros de vías férreas de un total de MILES en toda la península yucateca.

Una vez dijo el estulto presidente “tonto es quien piensa que el pueblo es tonto”… el pueblo de México o, mejor dicho la GRAN MAYORÍA DEL PUEBLO DE MÉXICO NO ES TONTA, solo los que le creen a rajatabla, a un vejete demente que piensa que el pueblo es tonto y los trata como tal.

Por eso le fue tan fácil a la Senadora y cabeza del Frente Amplio por México (FAM), Xóchitl Gálvez Ruiz, hacer pedazos el quinto informe de gobierno del peje. Xóchitl resumió con una frase el fracaso de López, dijo “la estrategia abrazos no balazos, es una ocurrencia; pero no una ocurrencia cualquiera, ¡es una ocurrencia CRIMINAL!”… y millones de mexicanos, suscribimos lo que dijo como una verdad incontrovertible.

No hay más que leer la nota de ayer del New York Times para conocer la macabra simbiosis entre el ejército y los narcotraficantes, punto de una investigación del Departamento de Estado de Estados Unidos contra altos funcionarios del gobierno mexicano actual, hay algunos que dicen que hasta el peje está siendo investigado.

Pero las mentiras del López, no solo son en cuanto a que “ya no hay violencia o corrupción” o esa frase trillada durante los últimos 5 años “mi gobierno no ha endeudado al país”… ¿no?, LÓPEZ HA ENDEUDADO MÁS AL PAÍS QUE LOS GOBIERNOS DE PEÑA O CALDERÓN Y LA INFORMACIÓN PUEDE SER CONSULTADA EN LA PÁGINA DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO (SHCP).