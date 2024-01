El Zumbido del Moscardón: Dos sopas: Francisco Alejandro Leyva Aguilar (09:00 h)

Oaxaca de Juárez, 19 de enero. Otra vez tiene razón el payaso de los pelos verdes, el gran Víctor Trujillo que le da vida a Brozo al asegurar que en México solo hay dos sopas: o votamos por la DEMOCRACIA (Xóchitl Gálvez) o por la TIRANÍA (Claudia Sheinbaum), no hay más… el de Convergencia, no existe.

Claro que el peje no le gustó la narrativa propuesta por Brozo y le dijo que si fuera un tirano, entonces Víctor no estaría diciendo esas cosas en televisión por internet. Le caló lo que dijo porque la verdad siempre cala.

Libertad de prensa, había hasta en el Porfiriato y esa sí era una monarquía no chingaderas como la que intenta López. Díaz fue duramente criticado y, por cierto por otros Oaxaqueños que fundaron un periódico cuyo nombre hoy lo ocupa Morena en un lastimoso panfleto que no recuerda en nada las glorias del pasado “regeneración”.

Pero, la libertad de prensa no se otorga, se ejerce. Y eso es lo que hacemos los periodistas críticos a los que no nos tiembla la mano para publicar los yerros, las mentiras, las corruptelas y la infamia de los gobiernos, por eso Brozo, Carlos Loret, Ciro Gómez Leyva, Denisse Dresser, Héctor de Mauleón, Adela Micha, Joaquín López Dóriga, Pascal Beltrán y muchos otros periodistas patriotas no le quitan el dedo a la llaga.