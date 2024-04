El Zumbido del Moscardón: Cinismo criminal: Francisco Alejandro Leyva Aguilar (09:00 h)

Oaxaca de Juárez, 12 de abril. Voy a transcribir una parte de la mañanera en la que una periodista de Univisión cuestiona a López por el asunto de la escasez de agua en el país. Las respuestas del peje son increíbles por absurdas y cínicas.

Amlo:“… los mexicanos si tienen acceso al agua, yo te pido que hagas una revisión más cuidadosa”, Univisión: “hemos hecho una revisión muy cuidadosa, hemos hablado con los expertos de agua (sic) y las estadísticas de su propio gobierno de CONAGUA dicen que tres de cada 10 viviendas (en México), no tienen acceso al agua.

Amlo: “ha mejorado muchísimo el servicio de abasto de agua y ehh de drenaje y de servicios públicos en general, o sea, tenemos otros datos pues”.

Univisión: “yo estoy usando los datos de su gobierno señor presidente…”.

Amlo: “si, yo también estoy usando datos de mi gobierno…”

Univisión: “esos datos dicen que pronto podría acabarse el agua aquí en México y para muchos mexicanos de hecho ya están viviendo ese día, no tienen agua”

Amlo: “ojalá y eso no pase… este… y yo te recomendaría que… ehh… mejor hagas una investigación a fondo”.

Univisión: “hemos hecho una investigación a fondo señor presidente, ayer estuvimos en Chiapas donde hay una población muy vulnerable y la mayoría de las personas no tienen acceso al agua”.

Amlo: “Chiapas es de los estados con más agua…”

Univisión: “con más agua, pero eso no significa que les llegue a las viviendas de las personas…”

Amlo: “es donde más llega agua, es más, Chiapas es el estado con más agua en todo México…”

Univisión: “lo sé pero no significa que las personas tengan el acceso al agua”.

Amlo: “Si, ehh… este…sí tienen acceso al agua, es que ni modo… este… no pensamos igual”.

Univisión: “bueno, yo no le estoy hablando de formas de pensamiento, le estoy hablando de los datos que recabamos aquí y de expertos…”

Amlo: “ustedes los medios de información en general si, no son objetivos y no son profesionales”

Univisión: “sí somos objetivos y le pido respeto porque si somos profesionales, yo estoy haciendo mi trabajo simplemente…”

Amlo: “No, no, no te estoy faltando al respeto, te estoy diciendo de que hace falta… pero ehh… sigue… pues… con tu concepción de las cosas y respetamos o sea, pero yo tengo otros datos…”

Los “otros datos” que se han convertido en el estribillo del sexenio para decir que no hay respuestas, y no solo eso, sino que no hay espacio para cuestionamientos. Los “otros datos”, son casi un dogma de fe para los seguidores del obradorato porque no admiten dudas y por tanto, esos “otros datos”, han construido una torre de Babel que cuando se desmorone por el insoportable peso de la mentira, caerá sobre si misma, desnudando una verdad que no le va a gustar ni a los chairos.

Da para un análisis más profundo sobre la personalidad déspota y mesiánica del peje, pero eso será tema de otra entrega,

@leyvaguilar

Instagram: Leyvaguilar_

Facebook: Francisco Alejandro Leyva Aguilar

