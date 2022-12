El Zumbido del Moscardón: Alejandro Leyva Aguilar (11:15 h)

Oaxaca de Juárez, 19 de diciembre. El atentado que sufrió el jueves por la noche el periodista Ciro Gómez Leyva nos debe poner a pensar a todos porque, como bien lo dice el comunicador, él no tiene cuentas pendientes con nadie, no le debe a nadie y no tiene problemas con nadie… al menos eso creía.

Nos debe poner a pensar porque llevamos solo en 2022, doce periodistas asesinados por asuntos que tienen que ver con sus investigaciones periodísticas respecto de la corrupción política que impera en la llamada cuatroté.

Si hacemos un repaso de las descalificaciones que el “presidente”, así en minúsculas y entre comillas ha hecho de varios comunicadores de renombre como Carlos Loret, Víctor Trujillo, Denisse Dresser o el propio Ciro Gómez Leyva, nos debe poner alertas porque la instrucción de hacerles daño, sale de la boca del Macuspano y desde Palacio Nacional.

Van a decir los defensores de López que él no mandó a los sicarios a tratar de asesinar al periodista de Grupo Imagen, sin embargo sus discursos de odio, motivan la acción de mentes infinitamente estúpidas que escuchan en la estridente voz del “presidente”, una orden y para ayudarlo, actúan quizá de manera personal.

Me atrevo a pensar que es así, porque apenas una mañana antes, el peje en su mañanera, habría dicho que escuchar a Ciro Gómez, era arriesgarse a que nos saliera un tumor cerebral y, yo me atrevo a pensar en que, quienes escuchan a López y le creen, ya tienen ese tumor cerebral y están irremediablemente dañados de la cabeza.

Y, como ya están enfermos los seguidores de amlo, es muy fácil que decidan hacer alguna estupidez como la que cometieron el jueves por la noche y eso no le ayuda absolutamente en nada al gobierno de la cuatroté, al contrario, los deja muy mal parados ante la opinión pública.

Si eso pasó, es decir si un grupo de chairos ultra amlovers intentó asesinar a Ciro Gómez Leyva por que en la decodificación del mensaje desde Palacio, eso comprendieron, pues resulta hasta justificable, pero si en verdad desde las más altas esferas del poder, desde las mentes criminales que abundan en la cuatroté salió la orden de asesinar al periodista, entonces la cosa es más grave.

Y no digo que sea el mismo peje que ya de entrada tiene su propia culpa por el discurso polarizador y de odio que, desde el primer día de su gobierno ha implementado para dividir a México, haya enviado a los sicarios, sino mentes tan perversas como la del mismo Bartlett a quien todos conocemos en México, azuzado por los expertos asesores en comunicación política que ven en los programas de Ciro y de muchos otros, un verdadero problema en el rumbo que está tomando la cuatroté.

Fascismo se llama eso y es muy peligroso en un país donde la ignorancia prevalece, donde la sociedad está dividida y donde se trata de desaparecer desde el poder, las instituciones que garantizan la democracia.

Asesinar a un enemigo político, tiene sus consecuencias pero asesinar a un periodista, tiene consecuencias más severas porque con su cuerpo, también asesinan un poco a la democracia, dado que el ejercicio del periodismo, equilibra los poderes, informa y forma a la sociedad, la entera y, por supuesto que una sociedad informada es más democrática, no tan fácil la adoctrinan.

Ciro Gómez Leyva resultó ileso del atentado porque usaba una camioneta blindada, pero hay otros treinta y cinco periodistas que no tuvieron esa suerte, periodistas que incluso en la mañanera fueron a solicitare al peje ayuda porque temían por sus vidas y, a pesar de la custodia federal, fueron arteramente asesinados, frente a sus casas y otros secuestrados y torturados.

Hoy, por tanto y en tanto no haya responsables de esas muertes y de esos atentados, el Gobierno Federal que encabeza López ES responsable. Dice Omer García Harfuch que “buscan con todo a los responsables del atentado”… les daré una pista ¡BUSQUEN EN PALACIO NACIONAL, AHI HAY ALGUIEN QUE LES PUEDE DAR OTROS DATOS!

Me llamó la atención cómo abordó el asunto el peje en la mañanera del viernes. Con un rostro adusto, sin estar a gusto con lo que decía, incómodo por lo que vociferó una mañanera antes contra Ciro, le ofreció “todo su apoyo y solidaridad”, “no estás solo”, le dijo… ¡hay varios sicarios tras de ti!

A los periodistas primero balazos y, si salen vivos, luego abrazos; a los narcos, solo abrazos.

