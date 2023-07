El Zumbido de Moscardón: El Frente Amplio: Francisco Alejandro Leyva Aguilar (09:30 h)

Oaxaca de Juárez, 14 de julio. Ayer estuvo en Oaxaca la Secretaria General del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Revolucionario Institucional (PRI) Carolina Viggiano Austria. Sostuvo una reunión primero con medio de comunicación y posteriormente otra con miembros del Comité Directivo Estatal (CDE) del partido en Oaxaca encabezado por Javier Villacaña Jiménez.

Se dieron cita en la casona de Santa Rosa, exdirigentes del CDE como el diputado Alejandro Avilés Álvarez, Germán Espinosa Santibáñez, Alfonso Gómez Sandoval y Juan José Moreno Sada, además de diputados locales y federales.

La lideresa priísta llegó hasta Oaxaca a dejar en claro una cosa: gane quien gane la representación del Frente Amplio (FA), el PRI, no sólo el CEN sino todos los Comités Directivos Estatales, deben apoyar la decisión ciudadana, porque esa es la instrucción del Presidente Alejandro Moreno Cárdenas.

Además de dar a conocer las etapas de selección que habrá en la plataforma del Frente Amplio, Carolina Viggiano también vino a decirles a los priistas que ese mismo esquema que habrá para elegir el representante del FA, se replicará en los estados de la república donde haya elecciones.

En Oaxaca habrá una elección lo suficientemente grande como para que varios de los reunidos en el auditorio Luis Donaldo Colosio, se pusieran a pensar. Aquí elegiremos 153 Presidentes Municipales con sus cabildos, 25 Diputados Locales, 10 Diputados Federales y 3 senadores, dos de mayoría y uno de primera minoría.

Solo que, por el convenio de Coalición que inscriba el FA en el Instituto Nacional Electoral (INE) y en el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO), que seguramente será total, tanto los municipios como los distritos locales y federales se repartirán de acuerdo a la competitividad política de los partidos.

Por supuesto que el tema central de los reclamos a la dirigente nacional, se centraron en aquellos espacios seguros, es decir en las candidaturas plurinominales. Más de uno de los asistentes explicaron que en esas candidaturas demasiado cómodas, no quieren ver a los mismos de siempre y tampoco a los que tienen cola.

Sectores como el Movimiento Territorial (MT) y la Confederación de Trabajadores de México (CTM), además de ex diputados, se pronunciaron por buscar a los mejores cuadros en esos espacios que muchas veces entran prácticamente gratis.

Y entre las opiniones, nunca escuché que le propusieran a la Secretaria General del PRI, que le dijeran al INE y al IEEPCO que los diputados plurinominales entrarían no por un registro, sino de acuerdo a la votación que saquen en los distritos los uninominales, eso se puede.

Me gustó mucho la participación del ex senador Jorge Toledo Luis, a quien le quedó bastante claro que Carolina Viggiano Austria, vino aquí no a promover a los suspirantes del PRI, sino a decirle a la militancia que lo que nos mueve, no es el interés del partido, sino el más alto interés de la nación.

Y tiene razón, porque a ninguno de los partidos políticos les alcanza para competir solos, dividirse sería tanto como regalarle los votos a Morena y por eso es importante que el FA, vaya unido y no solo para una sola representación, sino para todas las elecciones que habrá en México y tiene sentido porque si hemos sufrido algo, es la polarización desde Palacio de Nacional y de la boca viperina del “presidente”, así en minúsculas y entre comillas.

Aquí ya no hay PRI, PAN o PRD; tampoco hay Morena, Verde y PT. Aquí hay patriotas y antipatriotas, demócratas y populistas, fifís y chairos, buenos y malos y hay que saber de qué lado de la historia queremos estar.

Por eso causa extrañeza y preocupación que Movimiento Ciudadano de Dante Delgado Rannauro quiera competir solo, si sabe que no le alcanza y por eso es también tan importante que todos los priístas estén conscientes que en la elección de sus municipios o sus distritos tal vez no vayan a votar por un priísta.

Carolina Viggiano no vino a decirles que en la plataforma del FA, apoyemos solo a los priístas, sino a quien resulte ganador y en ese sentido la Senadora de PAN Xóchitl Gálvez de acuerdo a las últimas mediciones, tiene acumulados al menos 40 por ciento de la preferencia dentro del FA. Muy probablemente entonces aparezca en la boleta del PRI y esa sería la que hay que tachar.

Caro Viggiano les dijo eso si, que en 2024, hay que votar por el PRI, porque “somos priístas”, es decir, aunque en la boleta no esté impreso el nombre de un priísta y si el de la senadora Gálvez o del Diputado Creel, de todos modos hay que votar por el PRI.

Se trata de congruencia política pero también de la urgente necesidad de rescatar a México de las garras del populismo, de defender sus instituciones y de garantizar a las nuevas generaciones un México de oportunidades, se trata de nuestros hijos y nuestros nietos, no solo de una persona.

Creí escuchar en la reunión, algunas opiniones muy fuera de lugar que no entendieron bien a bien la necesidad de apoyar las de cisiones del FA, donde no solo hay partidos políticos con sus estructuras, sino también ciudadanos que no están afiliados. Esperemos que las palabras de Carolina Viggiano hayan calado hondo en Oaxaca, porque aquí el PRI es la segunda fuerza electoral.

