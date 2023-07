Ordena INE a AMLO abstenerse de hablar de temas electorales (09:15 h)

Oaxaca de Juárez, 14 de julio. En respuesta a una queja presentada por Xóchitl Gálvez hace tres días, la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) ordenó al Presidente Andrés Manuel López Obrador abstenerse de opinar sobre temas electorales, en especial respecto de aspirantes a algún cargo en la contienda del año próximo.

Al conceder medidas cautelares se instruye bajar materiales de las mañaneras del 3, 4, 5 y 7 del mes en curso, relacionadas con la queja de la senadora, aspirante presidencial del bloque opositor a Morena.

En el proyecto aprobado se lee: “Se ordena al Presidente de la República se abstenga bajo cualquier modalidad de formato, de realizar manifestaciones, emitir comentarios, opiniones o señalamientos sobre temas electorales, en especial respecto de aspirantes a algún cargo o fuerzas políticas, ya sea de forma positiva o negativa, cuidando que su actuar se encuentre ajustado a los principios constitucionales de imparcialidad y neutralidad”.

Lo anterior fue aprobado con el voto unánime de los tres consejeros que integran la comisión: Claudia Zavala, Rita Bell López y Jorge Montaño.

Bertha Xóchitl Gálvez Ruiz presentó queja en contra del Presidente por presunto uso indebido de recursos públicos y violación a los principios de neutralidad, imparcialidad y equidad derivado de las manifestaciones de las conferencias de prensa matutinas referidas.

La comisión declaró procedentes las medidas cautelares referidas, mientras que el fondo del asunto (denuncia por violencia política en razón de género) será analizado por la Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Los consejeros aprobaron el proyecto elaborado por la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del INE según el cual “desde la óptica preliminar se trata de manifestaciones vinculadas al proceso electoral federal próximo a iniciarse y en el que hace alusión a la quejosa, por lo que se considera que se pueden vulnerar los principios de neutralidad, imparcialidad y equidad”.

Asimismo, la tutela preventiva se concede porque se advierten “conductas posiblemente antijurídicas cuya continuación o repetición deben evitarse en el futuro a fin de que no se violen de modo irreparable los derechos y principios constitucionales que deben garantizarse y observarse en todo tiempo, incluso previo al inicio del proceso electoral (septiembre)”.

En tal sentido, “se razona que el Presidente de la República tiene un especial deber de cuidado respecto a las expresiones que emite y que pueden tener una afectación” a los principios electorales constitucionales.

La obligación referida – añadió- ha sido reiterada por esta Comisión y por la Sala Superior del TEPJF.

Zavala, presidenta de la Comisión de Quejas, única en tomar la palabra, dijo que no es la primera vez que se dictan medidas cautelares y la tutela preventiva respecto de lo que no puede hacer el Presidente en las mañaneras.

Señaló que en el encuentro de los consejeros del INE con el mandatario, realizada el pasado 13 de junio en Palacio Nacional, el propio funcionario les pidió le hicieran señalamientos para evitar cometer infracciones.

“El nos señaló que le diéramos claridad respecto de lo que no tenía que hacer para que se guardara el orden constitucional y legal, y hemos sido enfáticos, me parece que sí hay claridad respecto a que las manifestaciones, las opiniones o los señalamientos que puede emitir el Presidente en la mañanera, no deben estar relacionados ni a favor, ni positiva ni negativamente con las cuestiones electorales”.

Agregó que también se le ha dado claridad al área de Comunicación Social de la Presidencia de la República.

Por ello, dijo, procede este acto de autoridad no solo por los criterios sino por la petición del mismo funcionario.

Consideró que esa misma lógica que ha tomado López Obrador respecto de no opinar de asuntos de Morena debe aplicarse en todos los casos, y que así se lo deben hacer notar a los reporteros cuando le hagan preguntas de tipo electoral

En otro asunto abordado en la comisión de quejas, ante una denuncia del PRD, también se concedieron medidas cautelares para el retiro de mensajes de la mañanera del 11 de julio pasado y, de igual forma, se reitera la orden al mandatario de llamar a votar o no por un determinado ente político.

La Jornada

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir