El veneno de la demagogia: Francisco Garfias (08:30 h)

Oaxaca de Juárez, 27 de agosto. Es falso que un presidente lo sepa todo. López Obrador es el ejemplo vivo de lo anterior. Sus afirmaciones en las mañaneras a menudo son erróneas, incomprobables. El Presidente acusa con ligereza, desacredita sin rubor. Eso se llama el veneno de la demagogia.

Ayer afirmó que Altos Hornos de México (AHMSA) se comprometió a regresar el “sobreprecio” de 200 millones de pesos que Pemex, supuestamente, les pagó por la compra de la planta chatarra Agronitrogenados.

El Presidente precisó que hay nuevos accionistas en la compañía que están en disposición de hacerlo.

AHMSA lo desmintió. Mandó un comunicado a la bolsa en el que asegura que no tiene nuevos accionistas y dice que “no tiene base legal” la demanda de que devuelva el “supuesto” sobreprecio.

Va otra vez la pregunta: ¿Quién le mal informa al Presidente y lo expone de esa manera?

Sigue alta la aprobación (58 por ciento), pero se cae 15 puntos con relación a los números que traía antes del Primer Informe en 2019 (73 por ciento).

Si lo comparamos con Peña Nieto (-6) y Felipe Calderón (-9) es el Presidente que más ha bajado de cara a su Segundo Informe.

Encontramos otro dato interesante. Sólo 44 por ciento aprueba sus decisiones y medidas frente a la pandemia. Un 52 por ciento lo desaprueba.

Y es que Noroña, polémico diputado del PT, aseguró a nuestra compañera que su grupo ya cuenta con los diputados que requiere para ser tercera fuerza en San Lázaro, y ocupar la Presidencia de la Mesa Directiva en el 3er. año de la Legislatura.

No dio a conocer los nombres de los legisladores que le serán prestados al PT, ni de qué grupo provienen.

Enseguida pasó a autopromocionarse: “El país ha avanzado en la politización y esto hace posible que una persona con mi perfil pueda llegar a la presidencia de la Mesa Directiva”.

Ya encarrerado, anatemizó al partido que, por ley, debe ocupar esa presidencia en el tercer año de la Legislatura. “Sería suicida que el PRI lidere San Lázaro”, dijo.

* Gerardo es un buen amigo, pero no comparto sus métodos, ni su postura. En ésta no voy con él. Crear mayorías artificiales para escalar cargos no es “avanzar políticamente”.