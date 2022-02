El tráiler-misil de los normalistas: Francisco Garfias (08:30 h)

Oaxaca de Juárez, 5 de febrero. La escena del trailer de Soriana, sin chofer, que los normalistas de Ayotzinapa lanzaron ayer contra la Guardia Nacional en la caseta de Palo Alto, Chilpancingo, parecía sacada de una película de terror.

Alocada carrera de un vehículo de alrededor de 20 toneladas que pudo haber terminado en tragedia de grandes dimensiones, como ya ocurrió en esa zona el 12 de diciembre del 2011, cuando los normalistas provocaron el incendio de una gasolinera de Chilpancingo.

Todavía no me explico como el trailer pasó por el último carril de la autopista del Sol, sin rozar siquiera la caseta de peaje o atropellar algún elemento de la policía antimotines o la Guardia Nacional que, alertados por sus compañeros, alcanzaron a hacerse a un lado a tiempo.

El vehículo se fue a estrellar unos 40 o 50 metros adelante, en una oficina de turismo, rodeada de puestos de comida que, por el zafarrancho previo, estaba vacía.

Los normalistas usaron el tráiler para romper el cordón de la Guardia Nacional que les impedía extorsionar a lo usuarios de la autopista. Fue su último misil, antes de replegarse en los ocho autobuses que previamente habían secuestrado sin que nadie los molestara.

En los enfrentamientos previos dejaron 14 Guardias con contusiones y quemaduras. Uno de ellos con fractura de tibia, según reporte oficial.

La toma de casetas es un negocio redondo para los normalistas de Ayotzinapa. El Sol de Acapulco reportó que el pasado domingo dos de enero –al término de las vacaciones de fin de año- “recaudaron” dos millones de pesos en las casetas de La Venta y Palo Alto.

El robo -no se le puede llamar de otra forma- lo habían venido haciendo con absoluta impunidad en estos tres años de “transformación”. La virulenta y reprobable reacción que tuvieron ayer es consecuencia de que súbitamente se les quito el permiso de “botear” en las casetas.

Lo normalistas van a volver, No hay duda. Veremos si el gobierno federal se mantiene y termina con un lucroso “fenómeno” que no es nuevo, ni exclusivo de la Autopista del Sol.

Hace año y medio, la Asociación Mexicana de Concesionarios de Infraestructura Vial (AMCIV) dijo a CNN en Español que, de enero a septiembre del 2020, habían registrado pérdidas por casi 140 millones de dólares debido al llamado “huachicoleo carretero”.

***

El mensaje de Mariana Moguel, hija de Rosario Robles, entró en mi celular a las 19:18 horas. Fue breve pero contundente. “Mi madre se queda en prisión. Gracias a todos y a todas. Listo”.

El juez Ganther Alejandro Villar Ceballos determinó que el delito de ejercicio indebido de la Función Pública, que se le imputa, sigue vigente. Rosario se queda en Santa Martha Acatitla, donde ha estado encerrada dos años y medio.

El fallo no sorprendió a Rosario. Cinco horas antes hablamos por teléfono con ella. Nos dijo que no se sentía optimista sobre la posibilidad de salir de Santa Marta, a pesar de que el Noveno Tribunal ordenó al juez revisar los argumentos de la defensa, en el sentido de que el delito ya no está vigente

Ganther es el mismo juez que le ha negado, en varias ocasiones, llevar su proceso en libertad. Eso le quitó la esperanza de salir.

En breve llamada agregó, sin embargo, que seguirá su lucha por salir de la cárcel. Se tomó la decisión del juez con filosofía. “Es un paso adelante. Si nos dice que no, vamos al amparo de fondo”, adelantó.

Y le dijo que no.

***

Está claro que el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, no se imaginó el alboroto que armaría al declarar, en San Lázaro, que “tiene razón” AMLO con la Reforma Eléctrica.

Sus palabras fueron motivo de un agradecido comentario del presidente en la mañanera. Los noticieros de radio y televisión repitieron las declaraciones como estribillo.

Algo sucedió que el embajador Salazar se vio obligado a corregir sus declaraciones. En su cuenta de twitter escribió ayer:

“Una de mis prioridades en Mexico es ver por inversionistas y empresas estadunidenses para que exista piso justo y parejo. Estados Unidos respeta la soberanía de México y confía en que México cumplirá los compromisos adquiridos bajo el T-MEC al considerar cambios al sector energético”.

Y el gozo, se fue al pozo.

***

Palabras del presidente panameño Laurentino Cortizo sobre la designación de un embajador transmitidas ayer por TVN de ese país:

“La decisión del presidente de México es decisión del presiente de México. La decisión de Panamá es decisión de nosotros. Nosotros decidimos si aceptamos o no a un embajador…

“Nosotros respetamos a México. Obviamente nos hubiese gustado ganar el último partido. No voy a entrar en el tema de porque no usaron el Var en el tema de ese penalty.

“Somos respetuosos de México y exigimos respeto para Panamá. El respeto se gana. Eso es lo que exigimos tanto del presidente de México como de cualquier otro país.”

Sin comentarios.

FIN.

