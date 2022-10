El séptimo año: Francisco Garfias (08:30 h)

Oaxaca de Juárez, 27 de octubre. Hubo una reunión en Palacio Nacional hace algunos días. El presidente invitó a los gobernadores de Morena y a sus tres corcholatas para el 2024: Claudia Sheinbaum, Adán Augusto López Hernández y Marcelo Ebrard.

De acuerdo a testimonios recogidos por legisladores con gobernadores que asistieron al conclave guinda, Andrés Manuel López Obrador les dijo que lo mas importante –para él– es el “séptimo año”.

Olvídese de la violencia, de la inflación y la carestía; de la escasez de medicamentos, del incremento de la pobreza. Su prioridad es que la 4ª Transformación no desaparezca en el séptimo año. Es decir, en 2025.

No se necesita un sesudo análisis para inferir que la atención de López Obrador, y los recursos necesarios, estarán enfocados al triunfo en las presidenciales del 2024 de la abanderada o abanderado de Morena.

Ese mismo legislador viajó recientemente por varios estados: Baja California, Chiapas, San Luis Potosí, Oaxaca. “Están plagados de bardas y espectaculares de Claudia Sheinbaum. Empiezan a aparecer los de Adán”, aseguró.

¿Quién los paga? ¿De dónde sale el recurso? No se sabe. En una de esas AMLO nos sale en la mañanera con que son aportaciones del pueblo bueno. ¿Se acuerdan de Pío?

El legislador se preguntó: “¿Qué hubiese pasado si desde el 2016 hubiesen aparecido pintados por todos lados los nombres de José Antonio Meade o de Ricardo Anaya?”

No es difícil imaginarlo.

***

Ricardo Monreal, el cuarto aspirante de Morena a la presidencia de la República, no fue convidado a esa reunión. Un desaire más a quien, por más de un cuarto de siglo, ha acompañado al tabasqueño en su lucha. Su salida del Movimiento se perfila a no muy largo plazo.

El “bombazo” que lanzó Layda Sansores en contra del senador de Zacatecas resultó un verdadero petardo en cuanto a su contenido. No hay por donde se justifique el calificativo de traición.

Son una serie de mensajes por whatsapp en los que el senador de Morena supuestamente se compromete a abogar por Alito Moreno, amenazado de desafuero e investigado por la Fiscalía de Campeche por enriquecimiento ilícito, a cambio de ayudar a David Monreal a llegar a la gubernatura de Zacatecas.

Layda Sansores dio a conocer los mensajes por cuenta de Claudia Sheinbaum. Quiere que sea su jefa, como escribió el colega, Salvador Camarena, en el Diario El País.

La gobernadora de Campeche no parece darse cuenta que su ataque se le puede revertir a Claudia. Mas si va en contra de alguien que juega en el mismo equipo. Es fratricidio.

Me resisto a creer que Layda lanzó el ataque a Monreal por su cuenta. Menos después de que AMLO dijo públicamente que “es de mal gusto” filtrar información con intenciones políticas. No la veo desafiando al “señor Presidente”.

En la mañanera de ayer el tabasqueño insistió: “Hay que buscar la unidad, y ni siquiera a los conservadores opositores hay que verlos como enemigos, son adversarios…No hay que caer en politiquería y mucho menos en el insulto, el agravio, la humillación…”

¿Se cura en salud?

***

La paciencia de Monreal alcanzó su límite. Ya advirtió públicamente que si lo siguen hostigando se va de Morena y proseguirá su carrera política en otro lado.

En un mensaje que subió a las redes sociales, el senador destacó que desde que decidió participar como aspirante a suceder a López Obrador, se han multiplicado los ataques en su contra. “Son promovidos, patrocinados y tolerados desde las oficinas del aspirante y los aspirantes al mismo cargo”, acusó.

Ya encarrerado nos puso frente a lo que hoy es un axioma en México: cuando en una sociedad se viola la Ley por la propia autoridad, sin ningún recato, pero tampoco sin ninguna consecuencia, el sistema de gobierno comienza a deformarse, en perjuicio de la sociedad y de la confianza del ciudadano.

El senador prosiguió:

“Independientemente del contenido basura, falso, y truqueado de las ilegales intervenciones de las conversaciones privadas, es inaceptable que nos acostumbremos a que se vulnere la Ley a capricho del gobernante o la gobernante, y no suceda nada”.

Y anunció que va a ejercer su derecho oportunamente ante las instancias legales. Le adelantamos que no le van a hacer nada a Layda, a pesar de que ha filtrado ilegalmente conversaciones privadas de Alito y de Monreal.

***

Sansores hizo chuza. Dividió al PRI. Alito y Monreal tocaron el tema de las elecciones en Zacatecas, donde la hoy senadora del tricolor, Claudia Anaya, fue candidata a la gubernatura.

“No perdí, me entregaron”, dice Anaya. Agrega: “es terrible ver esos textos en los que el presidente de tu partido desea que tú pierdas. Me parece una traición no sólo al PRI, es una traición a la coalición, es una traición a la democracia”, le dijo a Claudia Flores, de Televisa.

De inmediato fue apoyada por su coordinador, Miguel Ángel Osorio Chong, y por su compañera de bancada, Claudia Ruiz Massieu, aspirante a la candidatura de la Coalición a la presidencia de la República.

FIN.

