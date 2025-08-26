El senador Néstor Camarillo renuncia a su militancia al PRI (18:00 h)

Oaxaca de Juárez, 25 de agosto. El senador Néstor Camarillo, quien fuera el dirigente del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Puebla, anunció que renuncia a su militancia.

“Soy un demócrata, un hombre de Estado que cree y defiende las instituciones y que respeta los ciclos, el mío hoy se cumple al frente de este partido, considero que en la vida debemos ser autocríticos, reconocer qué se está haciendo y qué se ha dejado de hacer, por eso tomo la decisión de renunciar a mi militancia y abrazar una verdadera agenda ciudadana”.

Dijo que se trata de “una decisión personal, libre y congruente, he decidido evolucionar, seguir del lado de la gente pero sobre todo, a lo que nunca voy a renunciar es a encabezar una oposición responsable e inteligente que necesita Puebla y que necesita México”, declaró.

A través de un video mensaje publicado en sus redes sociales, el ahora, expriista dijo que no cambia de causa ni de objetivo y esta sigue siendo: “Puebla y servir a las y los poblanos”.

El senador dijo que está listo para seguir adelante con fortaleza y con valentía y agradeció a lo poblanos y militantes que lo acompañaron los cinco años que estuvo al frente del Comité Directivo estatal del PRI de Puebla.

Hay que recordar que este Grupo Parlamentario inició la XLVI Legislatura con 15 integrantes, y poco después de la aprobación de la Reforma Judicial salió de sus filas la senadora, Cynthia López quien decidió pasarse a la bancada de Morena; ahora sale Néstor Camarillo de la bancada y sólo tienen 13 senadores.