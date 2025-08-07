El Playón se mantiene limpio y libre de basura, tras años de abandono (15:30 h)

Oaxaca de Juárez, 7 de agosto. El espacio conocido como el Playón, ubicado junto a la Central de Abasto, se mantiene limpio y libre de desechos, luego de haber sido durante años un foco de infección y abandono. Hoy, gracias al trabajo conjunto entre el Gobierno del Estado y el Municipio de Oaxaca de Juárez, ese sitio refleja el avance de una política pública integral en materia de residuos sólidos.

La actual administración municipal, que preside Ray Chagoya en coordinación con el gobierno que encabeza el gobernador Salomón Jara Cruz, logró dar solución a una problemática que gobiernos anteriores ignoraron por décadas.

La limpieza total del Playón, que por años operó de forma improvisada como centro de transferencia, representa un logro tangible en favor de la salud pública y la dignidad urbana.

Este cambio fue posible gracias a la construcción del nuevo centro de transferencia y al proyecto del Centro Integral de Revalorización de Residuos Sólidos Urbanos (CIRRSU), que consolidará un nuevo modelo para el tratamiento de los residuos en la ciudad y municipios aledaños.

Además de la intervención institucional, vecinas y vecinos han participado activamente en jornadas de tequio, fortaleciendo el trabajo colectivo y la corresponsabilidad en el cuidado del entorno.

Hoy, el Playón ya no es símbolo de abandono, sino ejemplo de transformación, resultado de la coordinación entre los tres niveles de gobierno y la ciudadanía.

