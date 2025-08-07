¿Qué le pasó a Miguel Ángel Mancera en le rostro? Reaparece con cambio de imagen (15:00 h)

Oaxaca de Juárez, 7 de agosto. Miguel Ángel Mancera, exjefe de Gobierno de la Ciudad de México (2012-2018), volvió a captar la atención pública tras una reciente entrevista con el empresario Arturo Elías Ayub en su programa “Entre amigos con Mancera”. En esta conversación, además de hablar sobre el deporte y su impacto en la vida personal y profesional, se evidenció un cambio significativo en la apariencia física del exjefe de Gobierno que no pasó desapercibido en redes sociales.

Aunque Mancera no ha confirmado si se sometió a algún tratamiento estético, usuarios de internet comentaron ampliamente sobre el notable rejuvenecimiento de su rostro, señalando que su apariencia es distinta a imágenes previas. Esta reaparición en público ha generado diversas reacciones y cuestionamientos sobre el origen de este cambio.

¿Qué cambio de imagen mostró Miguel Ángel Mancera en su reciente entrevista?

En el programa “Entre amigos con Mancera”, conducido por el propio exjefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera conversó con Arturo Elías Ayub sobre la importancia del deporte y compartió anécdotas personales y profesionales. Sin embargo, fue la imagen del exfuncionario la que llamó la atención en redes sociales.

Usuarios señalaron que Mancera lucía un rostro más juvenil, con menos arrugas y una piel más tersa, lo que generó comentarios sobre un posible procedimiento estético. Aunque no se han dado detalles oficiales al respecto, la apariencia rejuvenecida contrastó con fotografías anteriores de Mancera.

Miguel Ángel Mancera, exjefe de Gobierno de CDMX. / Foto: Captura de pantalla

El cambio más notorio se observa en el rostro del exjefe de Gobierno de 59 años, donde usuarios bromearon sobre “carcajadas” y “jalones de piel”, atribuyendo la nueva imagen a posibles “cariñitos” o estiramientos faciales.

Comentarios y reacciones en redes sociales sobre el nuevo rostro de Mancera

Las publicaciones y videos de la entrevista rápidamente se viralizaron, acompañados de cientos de comentarios que expresaban sorpresa y críticas respecto al cambio de imagen de Mancera. Algunos de los mensajes más repetidos fueron:

“Se hizo sus cariñitos en la cara para verse más jovial”.

“Estrena rostro e imagen”.

“Lo dejaron bien planchadito y con cara de chino”.

“Se ve mejor antes del cambio”.

“¿Se metió una estirada?”.

“Se ve que le dieron su buen jalón de pellejo”.

“Dios bendito, hasta parece que la oreja está chueca”.

A pesar de la gran cantidad de comentarios, Mancera no ha emitido declaración oficial ni ha confirmado o negado algún procedimiento estético. El debate en redes se mantiene activo con opiniones divididas entre quienes critican y quienes simplemente bromean sobre su apariencia.

Datos clave sobre la reaparición y cambios en Miguel Ángel Mancera

Miguel Ángel Mancera fue jefe de Gobierno de la Ciudad de México de 2012 a 2018. La entrevista que causó revuelo fue transmitida en el programa “Entre amigos con Mancera”, conducido por el exjefe de Gobierno. En el programa, Mancera dialogó con el empresario Arturo Elías Ayub sobre la importancia del deporte y anécdotas profesionales. Usuarios de redes sociales señalaron un cambio notable en la apariencia física de Mancera, atribuyendo su rostro más terso y joven a posibles tratamientos estéticos. No hay confirmación oficial de Mancera respecto a la realización de procedimientos estéticos. La reaparición con esta imagen renovada ha generado polémica y bromas en redes sociales. Algunos internautas compararon fotos actuales con imágenes antiguas para destacar la diferencia en el rostro del exjefe de Gobierno. El cambio en la imagen de Mancera ya se había notado en junio de 2024, cuando participó en el ciclo de conferencias “La Coyuntura Política Hoy” en el Estado de México.

Miguel Ángel Mancera, exjefe de Gobierno de CDMX. / Foto: Captura de pantalla

La reaparición pública de Miguel Ángel Mancera en el programa “Entre amigos con Mancera” marcó un punto de interés no solo por los temas tratados durante la entrevista, sino por la evidente transformación en su apariencia física. Aunque Mancera no ha aclarado si hubo algún procedimiento estético, su cambio generó una amplia conversación en redes sociales con diversos comentarios y especulaciones.

Este fenómeno muestra cómo la imagen pública de los personajes políticos continúa siendo un tema de relevancia en la opinión pública, y cómo cualquier cambio en la apariencia puede atraer la atención de medios y usuarios en plataformas digitales. La entrevista con Arturo Elías Ayub se convirtió así en un espacio para conocer más sobre la faceta personal de Mancera y, paralelamente, para observar su evolución física.

