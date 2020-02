El coronavirus de Wuhan puede ser más contagioso de lo que se creía (10:00 h)

Oaxaca de Juárez, 1 de febrero. Sin lugar a dudas, el inicio del 2020 ha sido alarmante en varios aspectos, incluso en materia de salud a nivel mundial. Y es que el coronavirus 2019-nCoV en el mercado de Huanan, en la ciudad china de Wuhan, ha sorprendido a las autoridades de China y otra cantidad de países del mundo con una rápida propagación entre los humanos.

Las noticias del lunes pasado confirmaban un incremento de los casos a más de 200 y la confirmación del primer caso en Estados Unidos. Una semana después, el coronavirus ha llegado a almenos 13 países, se han confirmado 2,794 casos y 81 muertes, mientras que decenas de miles de personas en el mundo se encuentran en observación médica para confirmar su posible infección.

Y a pesar de que se han aplicado medidas drásticas Wuhan y sus ciudades cercanas en pleno desarrollo del Año Nuevo Lunar, el pronóstico es más propagación del virus y posiblemente más muertes.

El mismo ministro de salud de China, Ma Xiaowei, resaltó este domingo que el virus puede propagarse incluso antes de que aparezcan los primeros síntomas, por lo que es aún más fácil que se transmita entre los humanos.

Esta declaración es apoyada por varios estudios realizados en diferentes partes del mundo que llegan a la conclusión de que el virus es mucho más contagioso de lo que se había estimado hasta ahora.

Estudios sobre la transmisión del 2019-nCoV

En función de los datos recopilados hace el 18 de enero, Natsuko Imai y sus colegas en el Imperial College de Londres hicieron un estudio sobre la propagación del coronavirus 2019-nCoV, y parece que en promedio, cada persona infectada con el virus lo transmite a entre 1,5 y 3,5 personas más.

Por otro lado, utilizando los datos recopilados desde el inicio del brote infeccioso, Robin Thompson predice que existe una probabilidad de uno en tres de que cada persona con el virus en Reino Unido lo transmita a otros en el país.

Sin embargo, Thompson espera que las medidas para controlar esta rápida propagación del coronavirus tengan efectos positivos, y que de esta forma se reduzcan las posibilidades de que la propagación masiva continúe.

El problema es que aún se sabe muy poco sobre el virus, y algunos investigadores sospechan que este puede transmitirse mucho más rápido de lo que ya se ha estimado en estos estudios.

Entre ellos, el investigador Shi Zhao en la Universidad China de Hong Kong y sus colegas, que usaron datos recolectados entre el 10 y 21 de enero encontrando que en efecto el virus es mucho más contagioso. Este también sugiere que cada persona con el virus puede transmitirlo entre tres y cinco personas más.

La diferencia de este con el anterior es que en el de Thompson las estimaciones se hicieron partiendo de la suposición de que el virus no es contagioso hasta que se muestran los síntomas, algo que ya ha sido descartado por las autoridades. “Si el virus puede propagarse antes de que aparezcan los síntomas, eso podría explicar por qué el virus se está propagando más rápido que el SARS”, comentó Thompson al respecto.

Lo problemático, como explicamos en un artículo previo, es que tratándose de una neumonía de naturaleza viral, no puede tratarse con antibióticos. Hasta ahora el tratamiento involucra antivirales que no pueden eliminar el problema de raíz, sino aminorar los síntomas. Tampoco se ha desarrollado una vacuna.ç

