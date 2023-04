El cohete Starship explota en el aire tras despegue en su segundo intento; así se vivió (15:00 )

“Si llega a la órbita, será un gran éxito”, dijo Musk antes del lanzamiento, quien dijo confiar en que la plataforma de lanzamiento no sea destruida por la explosión de los motores de Super Heavy al encenderse, ya que reconstruirla podría llevar “meses”, lo que finalmente pasó este jueves 20 de abril.

Congrats @SpaceX team on an exciting test launch of Starship!

Learned a lot for next test launch in a few months. pic.twitter.com/gswdFut1dK

— Elon Musk (@elonmusk) April 20, 2023