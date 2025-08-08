El 9 y 10 de agosto la jornada estatal de Skateboarding en el Parque Primavera (21:00 h)

Oaxaca de Juárez, 7 de agosto. Ricardo García

Competencias estatales, exhibiciones profesionales, proyección de videos, talleres, convivencia con skaters de todo el estado y mucho más, se vivirá en la jornada estatal de Skateboarding, el sábado 9 y domingo 10 de agosto en las instalaciones del Parque Primavera.

Las actividades iniciarán el sábado 9 de agosto a las 16:00 horas con la inauguración del evento, la cual será en el pasillo del arenero del Parque Primavera. A las 16:15 horas, el Lic. Mauricio Kobe, impartirá la charla “Prevención y recuperación de lesiones en el Skateboarding” – diagnóstico práctico y ejercicio terapéutico.

A las 17:00 horas será el turno de la charla “Ser padre, ser madre…una responsabilidad compartida”, impartida por el Lic. Marco San Juan. En tanto, a las 17:45 horas la Lic. Misiam Santochi, compartirá su experiencia sobre “La importancia de la nutrición en el deportista”. Las actividades sobre la tabla iniciarán por la mañana del domingo 10 de agosto.

A las 8:00 de la mañana, se realizará la exhibición de skaters nacionales, una hora después será el turno para llevar a cabo la junta previa con entrenadores y skaters. Mientras que a las 10:00 de la mañana dará inicio la competencia estatal de Skateboarding. Durante todo el día se llevarán a cabo las exhibiciones de los mejores trucos, para que a las 17:00 horas se efectúe la clausura y la premiación, todo ello en el skatepark del inmueble deportivo.

Otra de las actividades que se llevarán a cabo en el Parque Primavera, se inaugura este viernes 8 de agosto, se trata de la Exposición Militar, la Gran Fuerza de México, en la cual la gente podrá apreciar el trabajo que realizan las diversas fuerzas armadas del país. La exhibición es abierta al público y estará disponible del 8 al 31 de agosto, de lunes a domingo en un horario de 9:00 a 18:00 horas.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir