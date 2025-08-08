A balazos asesinan a otro integrante del MULT en Putla (20:30 h)

Saúl Salazar

Huajuapan de León, Oax. 7 de agosto. A balazos, fue asesinado otro integrante del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT) en la jurisdicción del municipio de Putla Villa de Guerrero, Oaxaca.

El asesinato ocurrió alrededor de las 2 de la tarde de este jueves, sobre boulevard Lázaro Cárdenas, cerca del letrero de bienvenida a Constancia del Rosario.

De acuerdo a una de las versiones, el hombre fue atacado a balazos cerca de la camioneta que conducía, en color blanco, tipo estaquitas, al parecer de su propiedad.

Sobre el concreto fue encontrado sin vida Maximino G. S., y su hijo de aproximadamente 12 años de edad, resultó con dos lesiones producidas por los disparos de arma de fuego.

Al recibir el reporte, llegaron a la zona elementos de las policías Estatal y Municipal, así como Guardia Nacional.

El niño fue trasladado de inmediato al área de Urgencias del Hospital General 30 Camas de Putla.

Los familiares se apersonaron en el lugar, quienes de manera agresiva se llevaron el cadáver a Paso del Águila, Santiago Juxtlahuaca, comunidad de origen del finado.

También se apersonaron elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), quienes tomaron nota y fotos de lo ocurrido.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir