El 8 de abril se realizará el “Séptimo duelo de arqueros 2016” (10:00 h)

Ricardo García

Oaxaca de Juárez, 29 de marzo. Con diversas sedes deportivas, torneo de futbol y la competencia de “Duelo de porteros”, se encuentra en marcha la Octava Copa Chapus, los campeones se llevarán la inscripción a la Copa Huatulco (excepto sub 5), además se tendrán visorías de Chivas, Pumas, Necaxa, Pachuca y Juárez, también se contempla la capacitación a profesores, impartida por el Sistema Nacional de Formación de la Federación Mexicana de Futbol.

Para los porteros interesados en formar parte del “Duelo de porteros”, el cierre de inscripciones se llevará a cabo el martes 31 de marzo, en cuanto a la logística el día del evento, a las 7:00 de la mañana del miércoles 8 de abril se realizará el cotejo de documentos, media hora después será el pase de lista, en tanto el inicio del torneo se tiene programado a las 8:00 de la mañana.

Para continuar con el proceso de validación, el interesado debe enviar su comprobante de pago, con el nombre del participante y categoría. Los documentos a entregar el día del evento son los siguientes: carta responsiva firmada, identificación y certificado médico. Se les recuerda a todos los guardametas, que el evento “Duelo de porteros”, es independiente al de la Copa Chapus.

En cuanto a las sedes de la Copa Chapus, el Complejo San Sebastián tendrá los partidos de la sub 5 y sub 7, la alfombra verde será escenario para los partidos de la sub 9, mientras que el estadio Independiente albergará los juegos de la sub 11, misma categoría se jugará en la cancha del Tule. El Polideportivo será sede de la sub 13, la cancha de Roja tendrá a equipos de la sub 15 y sub 17.

En cuanto al Parque Primavera, tendrá rol de juegos de la categoría sub 5, sub 7 y sub 15, en tanto en la Unidad Deportiva de San Sebastián se contemplan juegos de la sub 15 y la sub 17, finalmente, la cancha de Huayapam tendrá partidos de la sub 17 femenil. La octava edición de la Copa Chapus premiará con trofeos de Copa y Duelo de Arqueros, al jugador más valioso, campeón goleador y mejor portero.

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