El 23 de noviembre inicia un nuevo capítulo en el béisbol amateur, con el “Torneo invernal del Pavo” (12:30 h)

Oaxaca de Juárez, 17 de noviembre. La Unidad Deportiva 21 de marzo, será el escenario para que los aficionados de la “pelota caliente”, se reúnan una vez más para convivir deportivamente, ahora en el marco del primer torneo invernal del pavo 2025, el cual se efectuará del domingo 23 de noviembre al domingo 21 de diciembre.

El evento es organizado por la Liga de Béisbol Eduardo Vasconcelos y busca cerrar el año con grandes emociones dentro del diamante de juego. Para los equipos interesados en formar parte de la competencia invernal, el costo de la inscripción es de $600 pesos. Para mayores informes se pueden dirigir a la página de Facebook Liga de Béisbol Eduardo Vasconcelos.

En cuanto a los resultados de la liga en la categoría segunda fuerza A, el equipo de los Cimarrones, se coronó monarca del LXXXIII Campeonato Ivonne Anameli Crespo Uribe, mientras que el equipo de Bucaneros, se quedó con el subcampeonato, en lo que fue un buen duelo de pelota celebrado en el estadio Eloy Martínez Vigil. En lo que fue el juego 1, los Cimarrones lograron el triunfo por pizarra de 10 carrera a 9, inercia que mantuvieron para posteriormente llevarse el título.

Con relación de la participación de los equipos de primera fuerza intermedia, entre las mejores novenas que llegaron a la fase eliminatoria se puede mencionar a la Escuela Santos, Pugs Salvajes, Deportivo Coyula y Magueyeros. En cuanto a la tercera fuerza resaltan los equipos Dinastía Camperos, Cuervos de Polo Sánchez, Jaguares y Tigres.

En tanto, en la categoría de primera fuerza especial, el actual tricampeón Cerveceros volvió a tener una gran campaña, al igual que los Plaqueros de Consolación, Marlins y Yankees. Sin duda será un gran cierre de torneo en los diversos campos de béisbol de los Valles Centrales.

