Ejecutan a joven mototaxista en Juchitán; familiares se llevan el cuerpo (23:00 h)

Edwin Meneses

Juchitán de Zaragoza, Oax. 6 de marzo. Un joven mototaxista fue ejecutado a balazos la tarde de este viernes en inmediaciones de una clínica de hemodiálisis en el municipio de Juchitán de Zaragoza, lo que generó movilización policiaca en la zona.

De acuerdo con los primeros reportes, sujetos armados atacaron a la víctima, quien fue identificada como Pedro Orozco “N”, de 23 años de edad, vecino de la colonia Mártires 31 de Julio y de oficio mototaxista. Tras el ataque, el joven quedó tendido sin vida en el lugar.

Testigos señalaron que tras escucharse las detonaciones, personas que se encontraban en el área dieron aviso a las autoridades; sin embargo, antes de que se realizaran las diligencias correspondientes, familiares de la víctima irrumpieron en el sitio.

Los familiares levantaron el cuerpo y lo trasladaron a su domicilio particular, por lo que las autoridades deberán continuar con las investigaciones para esclarecer este homicidio y dar con el paradero de los responsables.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir