Ejecutan a hermanitos en San Miguel de Allende y alcalde hace polémica declaración (19:00 h)

San Miguel de Allende, 26 de enero. Una niña de 11 años de edad y su hermano de 16, fueron asesinados a tiros cuando estaban al interior de un local comercial en San Miguel de Allende, mientras hacían limpieza y daban mantenimiento, ya que querían transformarlo en una barbería. A esto, el alcalde Mauricio Trejo Pureco criminalizó a las víctimas, asegurando que los niños estaban “metidos en drogas”.

El asesinato de los niños ocurrió pasadas las 18 horas de este jueves, sobre la calle Guanajuato esquina con San Luis Potosí, de la colonia Adolfo López Mateos.

Los niños hacían limpieza, pintaban algunas superficies y preparaban el local para que se convirtiera en una barbería que supuestamente atendería el chico de 16 años de edad, a partir de este viernes.

Tras el llamado a la línea de emergencia 911, policías y paramédicos llegaron al lugar del crimen, sin poder hacer nada al respecto.

Para el alcalde priista Mauricio Trejo Pureco, los niños asesinados tuvieron la culpa de su destino al ser consumidores de drogas.

“Con los niños no se vale. Con los niños no. Pero, a fin de cuentas, si tú eres un joven o si eres alguien que consume drogas, quiero decirte que no hay final feliz”.