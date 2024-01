Vacuna contra el cáncer sin efectos secundarios trae esperanza, FDA aprueba fase 3 de pruebas (20:00 h)

Estados Unidos, 26 de enero. Una prometedora vacuna contra el cáncer se aproxima a la etapa 3 de ensayos clínicos y se encamina a obtener la aprobación oficial de la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA). La compañía encargada de su desarrollo, Orbis Health Solutions, afirma que su biológico puede reactivar el sistema inmunitario de las personas con melanoma para que reconozca las células cancerígenas dentro del cuerpo.

Las células encargadas de eliminar células externas y peligrosas de los órganos no suelen detectar el tejido cancerígeno. Los tumores generan un entorno inmunosupresor a su alrededor, que, junto con mutaciones dentro de sí mismos, les permiten evadir la detección del sistema inmunitario.

Dos de los mejores tratamientos actuales contra el cáncer son la quimioterapia y la radioterapia. Ambos eliminan las células afectadas aumentando la esperanza de vida, pero también destruyen tejido sano y las células protectoras del cuerpo. Los actuales medicamentos tienen importantes efectos secundarios que afectan la calidad de vida de los pacientes, como la pérdida del cabello, náuseas, vómitos o el debilitamiento del sistema inmunológico. Por ello, una parte de la comunidad científica busca otras formas de atacar la enfermedad sin desgastar el organismo de los enfermos.

Cómo funciona la vacuna de Orbis Health Solutions

El prototipo de vacuna desarrollado por Orbis Health Solutions no destruye el sistema inmunológico como daño colateral en el tratamiento contra el cáncer. El Dr. Thomas Wagner, fundador de la empresa biotecnológica, explica que el biológico se logró a través del procesamiento de partículas de lisado tumoral. Su equipo tomó tejido de un tumor para extraer sus partes más reconocibles y luego devolvió esa información al cuerpo en forma de vacuna. Se preparó al sistema inmune de manera tradicional sin que aparecieran efectos secundarios graves. El reporte afirma que los pacientes solo experimentaron enrojecimiento y dolor en la zona de la inoculación, así como la aparición de fiebre y fatiga.

Según lo publicado en el Journal for ImmunoTherapy of Cancer sobre las primeras pruebas, el 95% de quienes que recibieron la vacuna seguían vivas después de tres años de iniciar el tratamiento, y el 64% se registraron como “libres de la enfermedad”. Los científicos también probaron la técnica con casos extremos. El 60% de las personas con melanoma en etapa III que tomaron el biológico vivieron después de tres años, mientras que un grupo de control con placebo tuvo una esperanza de vida del 39%. En cáncer en etapa IV, el 68% de los vacunados vivió, mientras que aquellos que no, murieron en su totalidad.

El tratamiento contra el melanoma tiene un largo camino

El tratamiento de Orbis Health Solutions acaba de obtener su autorización de la FDA para iniciar pruebas de etapa 3. Los desarrolladores de la vacuna ahora cuentan con el permiso para ampliar el número de pacientes en sus experimentos y profundizar en ello. Bajo este estado de control, se busca recopilar datos sobre su funcionamiento con grupos de diferentes edades y condiciones médicas. Es el último paso para determinar si el tratamiento es seguro o no para su uso comercial.

Durante los próximos tres años, se aplicará la vacuna contra el cáncer de piel en 500 personas. Se registrará su comportamiento, así como su esperanza de vida. También se priorizará la experiencia de los enfermos y su comodidad. Según Riley Polk, actual presidente de la firma biotecnológica, el ensayo clínico es un proyecto de 100 millones de dólares. Si se aprueba por la FDA, el biológico solo estará disponible para seres humanos con melanoma. Sin embargo, con más años de investigación e inversión, la técnica podrá replicarse en los tipos más comunes de cáncer.

“La gente solía preguntarme: ¿Cuándo habrá una cura para el cáncer? Y he estado haciendo esto durante 60 años y nunca pude responder a esa pregunta. Hasta hace poco, hasta los últimos tres, cuatro o cinco años”, finalizó Thomas Wagner.

