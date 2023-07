Ebrard amenaza con romper con Morena si hay ‘una chicanada’ en encuesta de ‘corcholatas’ (14:00 h)

Oaxaca de Juárez, 4 de julio. Marcelo Ebrard, aspirante a la candidatura de Morena, advirtió que rompería con el partido si la encuesta, que decidirá quién será el próximo candidato (a) a la presidencia de México, es manipulada.

En entrevista con La Jornada, titulada ‘Preocupa más el fuego amigo que la oposición’, el excanciller de México lanzó la advertencia, con ‘tono de amenaza’: “Lo único por lo que rompería con Morena, lo inaceptable, es que quieran hacer una chicanada, una cosa rara, una adulteración del sentido de la encuesta”.

A pesar del amago, Ebrard recordó que lo más importante es la unidad dentro de Morena, “gane quien gane”, y aseguró que entre los aspirantes no debería existir un clima de confrontación.

“Nosotros deberíamos aspirar a no crear una confrontación de tal tamaño que se fracture o se rompa la unidad, y ¿qué se necesita para eso? Pues que la encuesta se haga bien, que sea limpia”, sostuvo.

Por esta razón, el extitular de la SRE aseguró que se dedicará a lograr una buena opinión de la gente, por eso busca “tocar el corazón del Gobierno actual”, la 4T y su trascendencia en los encuentros que efectúa con la gente.

Además, anticipó que en caso de ganar la candidatura de Morena y las elecciones de 2024, invitaría a la exjefa de Gobierno o al extitular de Segob a integrar su gabinete o equipo de trabajo: “El otro día dije que invitaría a Claudia Sheinbaum, no he hablado con Adán; no sé, no me atrevo a decir un cargo, un rol, una función, dependería de lo que él quisiera”.

‘Corcholatas’ de Morena están pensando en participar en debate

Marcelo Ebrard habló de su encuentro con las otras ‘corcholatas’, durante el quinto aniversario de la llegada de Andrés Manuel López Obrador al gobierno, y anticipó que se sintió muy cómodo y no hubo fricciones con sus compañeros de contienda.

“A pesar de que voy ganando, estuvo muy cómodo, somos compañeros y compañeras”, expresó.

También señaló que en cuanto al debate que propuso, los demás aspirantes a encabezar la coordinación de defensa del proyecto de la Cuarta Transformación expresaron que “lo están pensando” y a la par compartió imágenes de cuando inició su carrera junto al presidente hace ya 23 años.

Además, habló de darle continuidad al proyecto de López Obrador con programas como el de Prepa Sí, que él incluso puso en marcha en la Ciudad de México que ahora es Becas Benito Juárez; el apoyo a las madres solteras o jefas de familia el cual podría extenderse y Jóvenes Construyendo el Futuro.

