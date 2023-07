Xóchitl Gálvez se registra para participar en proceso por candidatura presidencial (13:30 h)

Oaxaca de Juárez, 4 de julio. La senadora Xóchitl Gálvez fue la segunda aspirante de la oposición en registrarse hoy 4 de julio de 2023 para participar en el proceso interno y buscar la candidatura presidencial de 2024.

La panista acudió a registrarse ante el comité organizador, el cual dio a conocer ayer la convocatoria oficial, y después deberá hacerlo ante los tres partidos políticos que conforman el Frente Amplio por México, alianza con la que irán juntos en las elecciones federales de 2024.

La aspirante presidencial agradeció al PAN por la oportunidad y dijo que le tiene un “enorme cariño al PRD” y que buscará “caminar juntos con los buenos priistas de este país”.

“Me siento sumamente orgullosa de trabajar con ellos (con el PAN), me dan dado la oportunidad (…), le tengo un enorme cariño al PRD y con el PRI ya no hay fijón, ya cambiamos la historia, vamos a caminar juntos con los buenos priistas de este país. Soy una mujer que no tiene odios, no tiene rencores, que tiene un profundo amor a México”, dijo tras su registro.

Xóchitl Gálvez aseguró que desde los 14 años inició su trabajo comunitario y desde entonces se dio cuenta que quería servir a los demás.

La senadora panista acudió a la sede del PAN a notificar que ya había quedado su registro y emitió un mensaje a simpatizantes, quienes la ovacionaron con frases como “¡presidenta, presidenta!” y “¡sí se puede, sí se puede”.

Durante su mensaje a simpatizantes, Xóchitl Gálvez reconoció que no está afiliada al PAN, aunque dijo que siempre ha estado cerca de dicho partido e incluso reveló que su incursión en la política se debió al expresidente Vicente Fox, quien le abrió la puerta.

“Estoy en casa, me siento como en casa porque siempre he estado cerca del partido Acción Nacional. Yo tengo que reconocer que llegué a la política porque un presidente emanado de Acción Nacional me abrió la puerta, no esa puerta que me cerraron hace 15 días en Palacio Nacional. El presidente Fox, sin conocerme, simplemente sabiendo de mi trayectoria como ingeniera, como una mujer que venía de un origen indígena, sabiendo que había trabajado por la causa indígena por muchos años”, dijo.