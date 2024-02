¿Dónde está el piloto? Ley de Herodes (06:00 h)

Oaxaca de Juárez, 23 de febrero. Oaxaca sigue siendo rehén de inconformes. Un día son los normalistas, otro los maestros, otro las organizaciones y así una lista interminable de otrora cómplices que lejos de atacar al gobierno agreden a los ciudadanos. El martes, fue espantoso. Demasiados bloqueos, gente desesperada, mucho calor y nos preguntamos ¿Dónde está el piloto? En este caso el secretario de Gobierno, Jesús Romero López que no puede con el cargo, le quedó demasiado grande y su falta de pericia y experiencia provoca caos en Oaxaca. Ahora, el lunes próximo, la Sección 22 amenaza con bloqueos y paros. Y, así cada semana. Mientras, presume de sus buenos oficios con sus ex compañeros de lucha. Y se regordea al decir que no habrá moches ni nada y que se trata de un gobierno que habla y escucha. Además, se atreve a señalar que no permitirá movilizaciones. De verdad ¿quién en su sano juicio le cree? No puede, es una realidad.

***

Después del berrinche, premian al cachorro. Lo colocaron en el número 11 de los plurinominales al Senado por Morena. Es decir, en unas semanas se convirtió oficialmente en miembro honorable del partido guinda y ahora después de haber entregado el estado al loquito de palacio, lo premian con una senaduría. Mientras, que los verdaderos militantes traguen sapos, porque ni siquiera fueron tomados en cuenta y el hijo pródigo sin pestañear siquiera será legislador y según él “vamos con todo”, es decir contra todo lo que se oponga al regimen autoritario del mesías. Alejandro Murat, no dudará en defender a Morena a capa y espada. Al tiempo.

***

Andrés Manuel López Obrador usó su mañanera para acusar al periódico New York Times de “pasquín inmundo” por el hecho de que su corresponsal en México Natalie Kitroeff escribió un reportaje que lo exhibe como lo que es, un narcopresidente. Miles de voces en la marcha por la Democracia lo saben y millones de mexicanos también. Pero el señor prefiere poner en duda el trabajo periodístico del buró del Times y además lo puso en peligro al revelar datos personales los hace blanco de sus amigos los malosos. Así el líder de este país al que el Times no dudó en contestarle. Por cierto, la “corcholata” preferida de AMLO, de apellido Sheinbaum ya salió a defender a su amo y calificó de burda la “campaña” del Times en contra de su amado jefe. Marcelo Ebrard también sacó la cara por el mesías. El ex secretario de Relaciones Exteriores, sostuvo que las investigaciones de la DEA sobre el presidente y su relación con el narcotráfico son una venganza por las obligaciones que le impuso el actual gobierno. Los tres dan pena ajena.

***

La saxofonista oaxaqueña María Elena Ríos aparece en el puesto 18 de la lista de candidatos plurinominales de Morena a la Cámara de Diputados.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir