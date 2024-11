Donald Trump promete un arancel del 25% a productos de México y Canadá (21:00 h)

“As everyone is aware, thousands of people are pouring through Mexico and Canada, bringing Crime and Drugs at levels never seen before. Right now a Caravan coming from Mexico, composed of thousands of people, seems to be unstoppable in its quest to come through our currently Open Border. On January 20th, as one of my many first Executive Orders, I will sign all necessary documents to charge Mexico and Canada a 25% Tariff on ALL products coming into the United States, and its ridiculous Open Borders. This Tariff will remain in effect until such time as Drugs, in particular Fentanyl, and all Illegal Aliens stop this Invasion of our Country! Both Mexico and Canada have the absolute right and power to easily solve this long simmering problem. We hereby demand that they use this power, and until such time that they do, it is time for them to pay a very big price!”

Mantendrá arancel hasta que México y Canadá tomen medidas drásticas

Trump señaló que los aranceles se mantendrán hasta que los dos países tomen medidas drásticas contra las drogas, en particular el fentanilo, y los migrantes que cruzan la frontera ilegalmente.

“Miles de personas están cruzando México y Canadá, trayendo delincuencia y drogas a niveles nunca antes vistos”, añadió.

quejó el magnate, conocido por su retórica antimigratoria. “En este momento, una caravana que viene de México, compuesta por miles de personas, parece imparable en su búsqueda por pasar por nuestra frontera actualmente abierta”, se

El republicano de 78 años considera que sus vecinos tienen la capacidad de “resolver fácilmente este problema que lleva latente desde hace mucho tiempo”.

“Exigimos que utilicen este poder y, hasta que lo hagan, ¡es hora de que paguen un precio muy alto!”, sostuvo.

También un arancel adicional de 10% a China por fentanilo

El presidente electo Donald Trump también anunció que impondrá un arancel adicional del 10% a los productos procedentes de China por las drogas que llegan a Estados Unidos, “principalmente a través de México a niveles nunca antes vistos”.

“Hasta que dejen de hacerlo, le cobraremos a China un arancel adicional del 10%” además de cualquier existente, “sobre todos sus numerosos productos”, añadió.

El magnate republicano, que asumirá el cargo el 20 de enero, justifica su decisión por la llegada de drogas, “en particular fentanilo”, y porque las autoridades chinas le prometieron que impondrían la pena de muerte a los narcos que traficaran con Estados Unidos y “nunca lo hicieron”.