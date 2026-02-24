Dólar cotiza en 17.21 pesos hoy 24 de febrero (08:45 h)

Oaxaca de Ju´árez, 24 de febrero. El precio del dólar este martes 24 de febrero de 2026 se cotizó en 17.21 pesos, de acuerdo con el tipo de cambio publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Tipo de cambio hoy: ¿Cuánto vale el dólar este 24 de febrero de 2026?

El Banco de México con fundamento en los artículos 8o. de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos; 35 de la Ley del Banco de México, así como 8o. y 10 del Reglamento Interior del Banco de México, y según lo previsto en el Capítulo V del Título Tercero de su Circular 3/2012, informa que el tipo de cambio obtenido el día de hoy fue de lo previsto en el Capítulo V del Título Tercero de su Circular 3/2012, informa que el tipo de cambio obtenido el día de hoy fue de $17.2162 M.N. (diecisiete pesos con dos mil ciento sesenta y dos diezmilésimos moneda nacional) por un dólar de los EE. UU.

Por otra parte, la equivalencia del peso mexicano con otras monedas extranjeras se calculará atendiendo a la cotización que rija para estas últimas contra el dólar de los EE. UU., en los mercados internacionales el día en que se haga el pago. Estas cotizaciones serán dadas a conocer, a solicitud de los interesados, por las instituciones de crédito del país.

Peso frente a otras monedas

Esta es la cotización de algunas divisas frente al peso mexicano, de acuerdo con el Banco de México hasta el lunes 23 de febrero.

Dólar equivale a 17.2162 pesos

equivale a Euro equivale a 20.2902 pesos

equivale a 20.2902 pesos Yen japonés equivale a 0.1111 pesos

equivale a 0.1111 pesos Libra esterlina equivale a 23.2229 pesos

equivale a 23.2229 pesos Yuan chino equivale a 2.4993 pesos

equivale a 2.4993 pesos

Información de:https://www.unotv.com/

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir