Dólar cotiza en 17.21 pesos hoy 24 de febrero (08:45 h)

Oaxaca de Ju´árez, 24 de febrero. El precio del dólar este martes 24 de febrero de 2026 se cotizó en 17.21 pesos, de acuerdo con el tipo de cambio publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
Tipo de cambio hoy: ¿Cuánto vale el dólar este 24 de febrero de 2026?
El Banco de México con fundamento en los artículos 8o. de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos; 35 de la Ley del Banco de México, así como 8o. y 10 del Reglamento Interior del Banco de México, y según lo previsto en el Capítulo V del Título Tercero de su Circular 3/2012, informa que el tipo de cambio obtenido el día de hoy fue de lo previsto en el Capítulo V del Título Tercero de su Circular 3/2012, informa que el tipo de cambio obtenido el día de hoy fue de $17.2162 M.N. (diecisiete pesos con dos mil ciento sesenta y dos diezmilésimos moneda nacional) por un dólar de losEE. UU.
Por otra parte, la equivalencia del peso mexicano con otras monedas extranjeras se calculará atendiendo a la cotización que rija para estas últimas contra el dólar de los EE. UU., en los mercados internacionales el día en que se haga el pago. Estas cotizaciones serán dadas a conocer, a solicitud de los interesados, por las instituciones de crédito del país.
Peso frente a otras monedas
Esta es la cotización de algunas divisas frente al peso mexicano, de acuerdo con el Banco de México hasta el lunes 23 de febrero.
