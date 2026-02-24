Un día como hoy… (09:00 h)

Oaxaca de Juárez, 24 de febrero.

Santoral: Modesto, Sergio

Día de la Bandera

Día Mundial de la Esterilización Animal (ultimo martes de Febrero)

1500 Nace Carlos de Habsburgo, rey de España como Carlos I y emperador del Sacro Imperio Romano Germánico como Carlos V.

1534 Por cédula real se establece la primera división geográfica de la Nueva España, creándose cuatro provincias: México, Michoacán, Coatzacoalcos y las Mixtecas, más los territorios de Tabasco y Yucatán.

1561 Por cédula real se confirió el título de ciudad a Puebla.

1582 Aparece el calendario Gregoriano, debido al papa Gregorio 13.

1815 Muere el ingeniero estadounidense Robert Fulton. Inventor de la máquina de vapor.

1821 Agustín de Iturbide da a conocer el Plan de Iguala, con el cual se logró la conciliación entre realistas e insurgentes en pro de la Independencia de México y tomó como bandera la llamada de las “Tres Garantías”.

1822 Se instala el Primer Congreso Constituyente Mexicano, en el Colegio Máximo de San Pedro y San Pablo, en la Cd de México.

1887 A promoción de Don Ignacio Manuel Altamirano, fue inaugurada la Escuela de Profesores de Instrucción Primaria (hoy Escuela Nacional de Maestros).

1895 Muere en Martínez de la Torre, Veracruz, José María Mata, notable médico, político, orador parlamentario, pintor, diplomático y general liberal.

1896 Nace en Monterrey Carlos Pérez Maldonado, destacado historiador, y autoridad en heráldica y numismática. En 1943, formó parte de la comisión que promovió cambios a su vista original del escudo de armas de la ciudad de Monterrey.

1928 Muere el arquitecto italiano Adamo Boari, privilegiado del presidente Porfirio Díaz, quien le concede el diseño de inmuebles emblemáticos como el Palacio de Bellas Artes y el Palacio Postal.

1936 El licenciado Vicente Lombardo Toledano funda en la ciudad de México, la Confederación de Trabajadores de México (CTM).

1940 El Presidente Lázaro Cárdenas instituye el día de la Bandera.

1943 Nace el cantante Pablo Milanés (Bayamo, Cuba), uno de los fundadores de la llamada “Nueva Trova”.

1948 Nace la investigadora en astronomía mexicana Julieta Norma Fierro Gossman.

2003 Se crea la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte.

2011 Estados Unidos lanza el transbordador espacial Discovery en su última misión STS-133.

2016 Muere el actor dominicano nacionalizado mexicano Carlos Cámara de un infarto fulminante.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir