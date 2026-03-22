Doble ejecución a balazos en la Octava Sección de Juchitán (10:30 h)

Edwin Meneses

Juchitán de Zaragoza, Oax. 22 de marzo. Dos personas fueran ejecutadas a balazos esta mañana por sujetos fuertemente armados, en inmediaciones de la Octava Sección Cheguigo.

De acuerdo con los primeros reportes, las víctimas se desplazaban a bordo de una motocicleta cuando fueron interceptadas por sicarios que portaban armas largas, quienes abrieron fuego en repetidas ocasiones hasta privarlos de la vida en el lugar.

Los hechos ocurrieron a un costado del panteón Miércoles Santo, donde uno de los cuerpos fue retirado por familiares antes del arribo de las autoridades, mientras que el segundo permaneció en la escena, generando consternación entre vecinos de la zona.

Elementos de diversas corporaciones policiacas acudieron al sitio para acordonar el área e iniciar las diligencias correspondientes.

Hasta el momento, las víctimas permanecen en calidad de no identificadas, en tanto continúan las investigaciones para esclarecer este doble homicidio.

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