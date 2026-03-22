El 5 de abril la tercera edición del Trail Run en Yuvila, Santa Catarina Ixtepeji (11:00 h)

Ricardo García

Oaxaca de Juárez,22 de marzo.Con un desafiante recorrido por la ruta Palo de Conejo, el domingo 5 de abril se realizará la tercera edición del Trail Run en Yuvila, Santa Catarina Ixtepeji, la carrera de montaña será de 12 kilómetros y entregará medalla metálica de participación a todos los participantes.

Para los corredores interesados en descubrir los senderos de la llamada “Tierra de las tostadas”, el costo de inscripción es de $300 pesos, los organizadores indicaron que hicieron caso a las observaciones de los mismos atletas con relación a ediciones pasadas, por lo que aseguran la ruta estará bien marcada y será el kilometraje establecido de recorrido.

El inicio de la carrera será a las 8:00 de la mañana en la población de Yuvila, como parte de la actividad se podrán registrar en la categoría libre, tanto para la rama femenil como varonil. Para mayores informes pueden visitar la página de Facebook Yuvila Trail Run, de igual forma se pueden comunicar a los teléfonos 951 140 82 87 o al 951 766 86 72.

Los organizadores indicaron que se contempla premiación para los tres primeros lugares de cada categoría, como parte de la promoción de la justa, se informó que los primeros 50 inscritos tendrán derecho a playera, la cita es el domingo 5 de abril a las 8:00 de la mañana en la comunidad de Yuvila, Santa Catarina Ixtepeji. En cuanto a la medalla conmemorativa, tiene en relieve unos pinos, cerros, la cabeza de un venado, con la frase Yuvila 2026.

Por otra parte, ya iniciaron las inscripciones para participar en el Trail de la Mixteca Oaxaqueña, la cual se llevará a cabo el 12 y 13 de junio en San Mateo Tlapiltepec, se podrá participar en las distancias de 12, 22 y 36 kilómetros, el registro será con cupo limitado, en lo que será una experiencia única, donde la montaña y la comunidad se unen para que disfrutes este reto deportivo.

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