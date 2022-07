Dispara AMLO gasto del Ejecutivo ¡36.1%! Víctor Sánchez Baños (19:45 h)

Jueves 30 de junio del 2022

Oaxaca de Juárez, 30 de junio. Al analizar minuciosamente el gasto del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, se ven sus prioridades y sus desintereses.

En 2021 el gasto neto total del sector público en el ejercicio fiscal ascendió a 6 billones 748 mil 951 millones de pesos (mdp), monto que implicó un ejercicio de recursos mayor en 7.2% respecto a lo aprobado y en 4.9% en comparación con 2020, según un estudio del Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República.

Este dato en sí conlleva una carga importante del uso de los recursos públicos, en los cuales tuvo un incremento muy importante. Durante el año pasado creció el gasto casi 5%, lo que evidencia un déficit público de ese porcentaje. En pesos, el déficit es de más de 300 mil millones de pesos.

En el detalle de la Cuenta Pública 2021, el gasto erogado por las dependencias del Poder Ejecutivo fue de 1 billón 696 mil 34 mdp, cifra superior en 36.1% a lo aprobado. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador, gasto una cantidad monumental. Más de un peso, por cada 3, es el incremento de los empleados del Ejecutivo Federal.

En el análisis, los ramos administrativos del gobierno federal, incrementaron el gasto el rubro de Energía destaca por haber erogado 319,270 mdp, monto que representó incrementos de ¡578.4%! Esto, respecto a lo aprobado por el Congreso de la Unión y de 478.3% en comparación con lo ejercido en 2020.

Los gastos en energía están basados en varios factores: el subsidio a la gasolina, el pago de la construcción de la refinería de Dos Bocas, en Tabasco; así como las fugas de capital en Pemex y la CFE, que no logran sus metas de utilidades para darle al gobierno un manejo holgado de sus finanzas.

De acuerdo a la información, la Secretaría de Defensa Nacional, ejerció 138,917 mdp, monto que representó incrementos de 23.4% respecto a lo aprobado, mientras que la Secretaría de Salud ejerció 175,004 mdp, cifra que representó un aumento de 20.3%

El Instituto Belisario Domínguez, hace ver que el interés del presidente está en el rubro de la refinería, el Ejército y la salud, en el rubro de medicinas, que es su talón de Aquiles, desde el inicio de sexenio.

Por otro lado, el estudio del IBD apunta que en las participaciones a entidades federativas y municipios se erogaron 4,170.1 mdp por debajo de lo presupuestado. Ese dinero, que representa un sacrificio para los Estados y Municipios, que tuvieron que endeudarse para salir con sus compromisos administrativos y políticos. Disminuyeron gasto en seguridad, salud e infraestructura.

Los órganos autónomos también fueron castigados. Estos erogaron menos recursos que los contemplados en el PEF. En total, el gasto ejercido por estos organismos ascendió a 58,435 mdp, monto que implica una reducción de 1.6% respecto del PEF-2021. Otra cantidad que fue a las prioridades presidenciales. Los organismos autónomos son despreciados e, incluso, castigados por el gobierno de la Cuarta Transformación. Esos organismos son la Comisión de Derechos Humanos, el Instituto para la Transparencia y Acceso a la Información; las fiscalías, los institutos electorales, la Comisión Federal de Competencia Económica, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, Banxico, INEGI, Coneval, Conacyt y muchos más.

El Poder Judicial, por su parte, ejerció 71,075 mdp, lo que implicó una reducción al gasto de 0.3% respecto a lo aprobado y de 0.1% en relación a lo ejercido en 2020. La justicia no es prioridad. “A mi no me vengan que la ley es la ley”, dice el Presidente.

Hay muchísima información en relación a lo que se gasta el Gobierno.

Aquí impera la premisa, el Ejecutivo propone, el Legislativo dispone y Ejecutivo hace lo que le da la gana. Una Presidencia feudalista.

PODEROSOS CABALLEROS

GUANAJUATO REGALA TERRENO A TOYOTA

El gobernador Diego Sinhue Rodríguez solicitó al congreso de Guanajuato la donación de un terreno para la ampliación de la planta de la armadora de autos Toyota. Este terreno, con valor de 44 millones de pesos, se suma a otras donaciones que ha hecho el gobierno estatal a la empresa japonesa que preside en México, Guillermo Díaz. Es interesante el análisis que se puede hacer de los debates legislativo. Legisladores de Morena, mencionaron que la política del gobernador de apoyar a las grandes empresas, sacrifica a las pequeñas y medianas, que no reciben ningún tipo de apoyo. Los panistas, mencionaron que con esas inversiones se aseguran miles de empleos. Lo único que queda muy claro es la falta de apoyos a las mipynes, ya que se agotan con las super empresas.

DESESTIMA SALUD BRUTAL REPUNTE DE COVID

Hospitales en varias entidades del país, empiezan a saturarse por el brutal incremento de casos de Covid19. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador, minimiza la importancia de dicho hecho. Bueno, es la misma política del avestruz ( que al esconder la cabeza deja el resto de su voluminoso cuerpo al aire) de muchos países que tienen una política de ocultamiento de la verdadera importancia de la pandemia. En varias entidades, hay hospitales públicos saturados con enfermos. De seguir esta tendencia, simplemente no habrán camas ni respiradores para atender a los pacientes graves.

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA: UNILEVER

En el marco del mes del medio ambiente, Unilever, con el liderazgo de Reginaldo Ecclissato, alcanzó un nuevo logro en su agenda de acción climática al dar a conocer que su planta de producción de aerosoles, ubicada en Morelos, México, una de las más importantes para la fabricación de productos de cuidado personal en América, dejó de generar emisiones de CO2, al eliminar en su totalidad el uso de combustibles fósiles.

