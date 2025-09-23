Diputada morenista asegura que científicos veracruzanos diseñaron una nave espacial para ir a Marte (20:48 h)

Oaxaca de Juárez, 22 de septiembre. La diputada local de Morena en Veracruz, Victoria Gutiérrez Pérez dice que científicos veracruzanos diseñaron una nave espacial para ir a Marte.

“¿Qué no saben que también en el espacio se toma café?”, reprochó la diputada jarocha. “En Veracruz grandes científicos tienen un proyecto, han hecho una nave espacial para Marte”, presumió la legisladora, al parecer, con información de primera mano.

“Yo les pedí apoyo para demostrar que en la ciencia y en el espacio, también tiene que estar el aroma de nuestro café”, anunció la diputada de Morena, quien también presumió vínculos con jóvenes deportistas de Veracruz.

