Destinará Cultura a entidades hasta 1 millón de pesos para reactivar actividades remotas (19:00 h)

Oaxaca de Juárez, 28 de marzo. La Secretaría de Cultura federal lanzó una plataforma digital en la que artistas podrán trabajar de manera remota, formando nuevos públicos digitales, ante la emergencia del Covid-19, a través de convocatorias de programas que ya estaban presupuestados como es el Apoyo a Instituciones Estatales de Cultura (AIEC), del cual se destinarán 1 millón de pesos a cada estado.

El acervo digital Contigo en la Distancia de la Secretaría de Cultura se nutre del material de plataformas como Mexicana y Museos en México, y consta de más de 1,000 contenidos, entre los que destaca el Festival Contigo en la Distancia, a celebrarse el próximo 8 de abril.

“De algunas cosas que tenían derechos reservados hicimos sus trámites durante esta semana para que estuvieran libres. Por ejemplo, el Cervantino tiene 24 conciertos que ya están disponibles (gratuitamente), óperas de Bellas Artes, conciertos de la sinfónica, libros que se pusieron a disposición, más de 1,000 contenidos”, destacó Antonio Martínez, vocero de la Secretaría de Cultura, en entrevista con El Economista.

“Es una manera de apoyar una parte de la economía del sector. Otras de las acciones que se tomaron en Contigo en la Distancia es el Banco de Funciones, sobre todo de las personas que estaban contratadas por la secretaría y sus instituciones durante este mes”.

“Se aceleraron los trámites para que (los artistas) pudieran recibir su pago como lo tenían programado o iniciar los trámites para recibirlo, pero que guardaran esa función, esa conferencia, etcétera, en ese Banco de Funciones para otro momento del año, que ya se pudiera llevar a cabo ese evento”, comentó.

El encargado de Comunicación de la Secretaría de Cultura explicó que en el tema del gasto del sector se está obligando a revisar los apoyos a los creadores. “La secretaria (Alejandra Frausto)tomó la decisión de que cada área revisara dentro de su presupuesto lo que había para apoyos y que se empaquetara en Contigo en la Distancia, para dar una respuesta a la emergencia”, detalló.

En este sentido uno de los recursos más importantes es el AIEC. “El AIEC es lo que se conoció como subsidio piso, que los estados usaban para algunos de los programas de alcance nacional o hacer sus propios programas. Lo que se acordó con los titulares de Cultura de los estados en la Reunión Nacional de Cultura es que se duplicara el recurso del AIEC de 5 millones de pesos a 10 millones que se están dando este año, y lo que se acordó es que 1 millón presupuestado lo pudieran usar (en esta emergencia)”.

“Esto suma una bolsa de 32 millones de pesos a nivel nacional en los estados. Algunos se comprometieron a meter presupuesto estatal para atender a sus comunidades”.

Antonio Martínez destacó también que a esta plataforma, Contigo en la Distancia, se están sumando otros espacios culturales de la Iniciativa Privada como el Museo Jumex, Museo Soumaya, o marcas como Spotify, para apoyar a los artistas durante la cuarentena.

Los pagos son esenciales

Antonio Martínez dijo que para que las nuevas medidas empleadas, como el Banco de Funciones, sean posibles, las áreas administrativas no han parado. “Lo primero es que no pare el proceso administrativo para la gente que reprogramaste, (así como) pagos a proveedores o personas que no habían logrado finiquitar, que eso ya es caso por caso, ya no es generalizado como fue en su momento, y de las personas prestadoras de servicios de Capítulo 3,000, para que en esta contingencia no estuvieran sin recursos”, concluyó el vocero.

El Economista

