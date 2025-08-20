Desfile y carrera atlética para celebrar el “Día del Bombero oaxaqueño” (15:00 h)

Ricardo García

Oaxaca de Juárez, 20 de agosto. Con el objetivo de festejar a los bomberos oaxaqueños, se programaron diversas actividades, una de ellas iniciará el viernes 22 de agosto en punto de las 17:00 horas, con un desfile calenda, con las cuales el heroico cuerpo de bomberos busca celebrar con sus familiares, amigos y dependencias, (con las cuales colaboran en conjunto para diversas situaciones de rescate), una fecha tan representativa.

El recorrido iniciará en la Fuente de las 8 Regiones, para continuar por la Calzada Porfirio Díaz hasta llegar a la calle de Morelos, posteriormente bajarán sobre la calle de García Vigil y llegarán a la Alameda de León. El objetivo es que la sociedad oaxaqueña, se una al festejo y conozca los vehículos, accesorios y equipamiento que son de vital importancia en diversas situaciones de emergencia.

Por otra parte, el domingo 24 de agosto se realizará por primera vez una carrera deportiva, la cual será conmemorativa del Día del Bombero, por tal motivo no se contemplan premios, ni medallas alusivas. Sin embargo, se abren dos categorías, una de 5 kilómetros para el público en general, la ruta tendrá como punto de salida y meta la Alameda de León, el inicio de la actividad atlética es a las 8:00 de la mañana.

La otra modalidad de participación es de 2.5 kilómetros, está es exclusiva para el heroico cuerpo de bomberos, quienes realizarán el recorrido con el equipo de protección personal, que consta del casco, chaquetón, pantalón, botas, guantes. Un equipo bastante pesado que es la herramienta de trabajo de estos heroicos “apaga fuegos”.

El Director del Heroico Cuerpo de Bomberos de Oaxaca, Jorge Arturo Rivas Fernández del Río, indicó que el objetivo de las actividades es que el personal conviva, pero que además la ciudadanía conozca el equipo con el que cuentan los bomberos de la entidad y que siempre están alertas y preparados para enfrentar cualquier emergencia.

