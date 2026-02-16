Desde el PRI Oaxaca advierten riesgo de estancamiento económico; urge corregir rumbo (11:00 h)

Oaxaca de Juárez, 16 de febrero. La presidenta del Comité Directivo Estatal del PRI en Oaxaca, Carmelita Ricárdez, advirtió que México enfrenta una etapa crítica de desaceleración económica y llamó a rectificar decisiones que hoy están debilitando las bases productivas del país.

Ricárdez señaló que el crecimiento registrado en 2025 fue de apenas 0.7%, y que las proyecciones para 2026 oscilan entre 1.25% y 1.3%, niveles insuficientes para generar empleos formales, absorber el crecimiento poblacional y sostener programas sociales sin comprometer las finanzas públicas.

“Cuando la economía apenas crece, el impacto no es abstracto: son inversiones que no llegan, empleos que no se crean y oportunidades que se pierden”, sostuvo.

La dirigente estatal alertó que, aunque el sector servicios mantiene dinamismo, esto también refleja la debilidad de sectores estratégicos como la industria y la tecnología. Subrayó que México corre el riesgo de rezagarse en un entorno global marcado por la inteligencia artificial, la automatización y la manufactura avanzada.

Asimismo, destacó que el fenómeno de relocalización de cadenas productivas (nearshoring) representa una oportunidad histórica que no se está aprovechando plenamente debido a la falta de certidumbre jurídica y energética. “La inversión requiere reglas claras y estabilidad; sin ellas, el capital simplemente busca otro destino”, afirmó.

Ricárdez también cuestionó la priorización de proyectos de alto costo y baja rentabilidad social, en detrimento de infraestructura productiva, educación técnica e innovación, pilares indispensables para un crecimiento sostenido.

En materia educativa, advirtió sobre la desconexión entre el modelo formativo y las necesidades reales del mercado laboral global, lo que limita la competitividad de las nuevas generaciones.

La presidenta del PRI Oaxaca subrayó que este posicionamiento es congruente con lo expresado por el dirigente nacional del partido y senador Alejandro Moreno, quien ha insistido en la necesidad de recuperar la certidumbre, la responsabilidad fiscal y el impulso a la inversión productiva.

Finalmente, Carmelita Ricárdez hizo un llamado a corregir el rumbo antes de que el estancamiento económico se convierta en un problema estructural de largo plazo. “México necesita decisiones responsables que fortalezcan la confianza, impulsen la inversión y garanticen oportunidades reales para las familias”, concluyó.

