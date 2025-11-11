Desaparecen dos adolescentes en Huajuapan y Tecomaxtlahuaca (18:30 h)

Saúl Salazar

Huajuapan de León, Oax. 10 de noviembre. La Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas (DNOL), de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, emitió fichas para ayudar a localizar a dos adolescentes que fueron vistos por última vez en la región Mixteca.

Se trata de Margarita del Rosario Martínez Martínez, de 15 años de edad, fue vista por última vez el 15 de octubre del presente año, en la agencia El Carmen, de Huajuapan de León.

La menor como señas particulares tiene una cicatriz en la ceja derecha, al momento de su desaparición vestía pantalón azul de mezclilla roto de las rodillas, playera color rojo y tenis negros.

La DNOL también compartió la ficha de Jesús Pérez Cruz, de 19 años de edad, a quien vieron por última vez en San Martín Duraznos, agencia de San Sebastián Tecomaxtlahuaca.

El joven tiene un pequeño lunar en la mejilla izquierda, y una cicatriz en el dedo anular de su mano derecha.

Cuando desaparecido vestía sudadera de color rojo, pantalón de mezclilla y calzaba tenis de color negro, tipo Vans.

Cualquier dato que ayude a su localización puedes acudir a la Fiscalía de Huajuapan y Santiago Juxtlahuaca, también se puede comunicar al 800 00 77 628 o 951 164 64 34.

