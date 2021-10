Denuncian puente a punto del colapso en San Pedro Siniyuvi, Putla (11:00 h)

Saúl Salazar

Huajuapan de León, Oax. 9 de octubre. El puente conocido como Latino, ubicado en la jurisdicción de San Pedro Siniyuvi, agencia de Putla de Guerrero, Oaxaca, se encuentra en un estado deplorable con un riesgo a que este pueda colapsar, esto según nos dieron a conocer lugareños.

Denunciaron que a más de tres meses de que se reportaron las afectaciones del viaducto a las instancias competentes, a causa de las últimas lluvias que se han presentado en la zona, no se ha tenido una respuesta favorable.

A través de videos y fotografías que se publicaron en redes sociales, se puede ver que los vehículos del transporte público y privados, así como personas, arriesgan su vida al cruzar el río Chachalaca o Siniyuvi, luego de que se prohibió el paso en el puente.

Las autoridades de esa población habilitaron un paso alterno, pero este fue afectado por la creciente del río, derivado de las constantes precipitaciones.

Al respecto, el director de Caminos y Aeropistas de Oaxaca (CAO), David Mayrén Carrasco, informó que él envió a un equipo técnico a esa población para verificar la afectación, y así poder dar una posible solución al problema.

“Se necesita hacer una construcción de un paso provisional, sobre el río La Chachalaca, ya que tiene una falla el puente, derivado de estas intensas lluvias. Necesitamos alrededor de 750 mil pesos para meterle un paso provisional. Unos dijeron oiga, pero ya no hicieron y se volvió a dañar, no es cierto, no se ha hecho nada”, reveló.

Aclaró que el agente municipal de esa población con el apoyo de los lugareños, han realizado diversos trabajos para hacer un paso provisional, y que como CAO les han otorgado diésel para la maquinaria.

Así también que, a otro agente municipal de una comunidad cercana, le dieron también combustible. Siendo un total de mil 400 litros de diésel los que se han otorgado para los trabajos que realizaron en ese lugar.

“Si se va a reconstruir, pero tengo que ser muy claro, derivado de que llevamos 37 ondas tropicales y a esto le sumas las tormentas tropicales Grace, Nora y Nicolás. Quiero decirte que solo ha habido declaratoria de emergencia por ocurrencias de severa e inundación fluvial los 12 y 13 de septiembre salieron para 10 municipios del estado de Oaxaca, es decir, no habido declaratoria de desastre natural, así lo confirmó el gobierno federal, para que se pueda intervenir”, recalcó.

Mayrén Carrasco refirió que están a la espera de los 750 mil pesos para realizar el paso provisional en San Pedro Siniyuvi, Putla, luego de que se trató y se puso como prioridad con personal de la Secretaría General de Gobierno y con la Secretaria de Fianzas.

Subrayó que, para construcción de otro puente, que suplirá al que se encuentra dañado, se hará el proyecto ejecutivo, para saber el costo y despejar las demás dudas que se tengan al respecto.

