Denuncian presencia de timadores en Plaza Bella, usan el garlito del “fajo de billetes” (10:30 h)

Oaxaca de Juárez, 26 de marzo. A través de redes denuncian la presencia de un grupo de timadores en el centro comercial de Plaza Bella.

Una persona señala que al acudir a esta plaza unas personas la abordaron con el garlito del “fajo de billetes”, comentó que al salir de Coppel para tomar su mototaxi luego de retirar un dinero, unas personas la siguieron y al pasar Modatelas fue empujada por dos mujeres, una de ellas tira un trapo enrollado y una tercera según lo recogió.

“Una de ellas me pone el pie y me regreso y le digo disculpe, en eso me enseña un rollo según de dinero, con un billete de 500 hasta arriba, le digo se le cayó a la otra señora, devuelva eso, y me dice, no mejor vamos a la esquina y nos lo repartimos”.

Menciona que le insistió a que regresara el dinero, al negarse le tomó una fotografía, “ella se pone agresiva, mientras sus cómplices estaban alrededor observando”.

Al verse descubierta la persona se echa a correr y dice “es mi dinero yo me lo encontré”, mientras tanto sus compinches la quisieron agarrar, afortunadamente logró huir del lugar.

Ante ello, hizo un llamado a las autoridades policiacas, estatales y municipales a brindar seguridad a las personas que acuden a esta plaza comercial, pues aseguró que la querían enganchar con el falso rollo de billetes a cambio de que les diera lo que traía en su cartera.

