Denuncian pescadores ribereños de Salinas del Marqués derrame de hidrocarburos en su playa (10:45 h)

Salina Cruz, Oax. 18 de octubre. Pescadores ribereños de la comunidad de Las Salinas del Marqués, perteneciente a la jurisdicción de Salina Cruz, denunciaron este sábado las afectaciones provocadas por un derrame de hidrocarburos ocurrido el viernes en la Boya número 1 de la Terminal Marítima de Petróleos Mexicanos (Pemex).

Los pescadores señalaron que el derrame ha contaminado tanto la playa como la laguna de la zona, lo que impide la realización de sus actividades pesqueras, afectando directamente su principal fuente de ingresos.

Indicaron que este tipo de incidentes no es nuevo y que, en ocasiones anteriores, han tardado hasta dos o tres meses en poder retomar sus labores.

Ante esta situación, este sábado se concentraron en la playa junto con habitantes de la agencia municipal para acordar acciones conjuntas.

Exigen a Pemex y a las autoridades municipales atender de inmediato el derrame, así como implementar medidas para remediar los daños ambientales y económicos causados.

Los pobladores hicieron un llamado urgente a las autoridades ambientales para que investiguen los hechos, evalúen el impacto y se castigue a los responsables.

Advirtieron que no descartan realizar movilizaciones o bloqueos si no obtienen una respuesta pronta y efectiva.

