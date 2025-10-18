Dos motociclistas mueren en accidente en el bulevar Cahué en Huatulco (11:30 h)

Tras el alertamiento del Servicio de Emergencia 911 sobre el percance en el bulevar Chahué frente al Parque Ecológico del Sector H de la agencia municipal de Bahías de Huatulco, elementos de la Policía Vial Estatal arribó al lugar para tomar conocimiento y abanderar el hecho de tránsito.



En la zona ya se encontraba personal de la Policía Municipal como primer respondientre encontrándose con dos cuerpos de personas del sexo masculino tiradas sobre el pavimento.

Se desconocen sus generales por lo que permanecen como NN, de igual manera, a unos t5 metros de distancia se localizaba una motocicleta tirada marca Vento de color negra, sin placas de circulación.

Hasta el momento se ignora como se dieron los hechos en donde ambas personas perdieron la vida. Personal de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), se apersonaron para realizar las diligencias correspondientes, así como el levantamiento de los cuerpos.

