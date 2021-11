Denuncian persecución de policías viales contra motociclistas en Huajuapan (11:00 h)

Saúl Salazar

Huajuapan de León, Oax. 4 de noviembre. Integrantes de la asociación civil “Motos Unidas de México” en Huajuapan, denunciaron que los elementos de las policías Vial Estatal y Vial Municipal, han tomado una postura persecutoria contra ellos, pues es una constante los operativos y la remisión de motos al corralón.

Noel Benites Carreo, integrante de la agrupación, informó que desde hace unos días han realizado diversas protestas pacíficas contra los elementos viales, ya que por cualquier pretexto les quitan sus motos, sin respetar sus derechos y aplicar de forma correcta la Ley de Tránsito y Vialidad del estado de Oaxaca.

Aclaró que como organización no están en contra de los operativos, y que tampoco van a defender a infractores o delincuentes, pero que también se realicen para los vehículos, ya que hay muchos que carecen de placas de circulación, licencia de conducir, tarjeta de circulación o de permiso.

“Únicamente lo que estamos diciendo, es que, no estamos de acuerdo en que se violen los derechos, los artículos 14, 16 y 22 de la Constitución Mexicana. El artículo 25 de la Ley de Tránsito y Vialidad del estado de Oaxaca, nos dice que en ningún caso se asegurará como garantía de pago de las infracciones el permiso para circular, la tarjeta de circulación, la licencia de manejo o placas, a los conductores que infrinjan esta Ley o su Reglamento. Lo cual no es respetado por los elementos viales, por cualquier pretexto nos están quitando las motos”, refirió.

Detalló que los policías viales, de acuerdo a las denuncias que han recibido como asociación, siguen asegurando las motos solo porque le falta un espejo o por que los conductores no cuentan con licencia de conducir del estado de Oaxaca, cuando este último documento es válido en cualquier parte de la república, siempre y cuando esté vigente; lo cual lo dice la ley de tránsito.

Señaló que una de las denuncias más reciente, es que a una persona le quitaron 5 mil pesos por que su unidad de motor estaba estacionada en un paso de peatones, en inmediaciones del mercado Ignacio Zaragoza.

Recalcó que, como integrantes de Motos Unidas de México en Huajuapan, exigen que no sean tan elevadas las multas, ya que han descubierto que los elementos viales las ponen de acuerdo a su criterio, y no como lo dice la Ley de Tránsito y Vialidad del estado de Oaxaca, lo que ha ocasionado que algunos motociclistas no puedan recuperar sus unidades.

“Se nos han acercado varias asociaciones y sindicatos de Huajuapan y Oaxaca, para que nos unamos y hagamos más presión en contra de la autoridad. Nosotros como asociación civil no nos queremos unir todavía, porque queremos llevar las cosas de forma pacífica”, reveló.

Dijo que como asociación continuarán con las manifestaciones pacíficas, pero en caso de que continúen los abusos por parte de los elementos de las policías Vial Municipal y Vial Estatal, se unirán con otras agrupaciones o sindicatos para radicalizar sus protestas.

