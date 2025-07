Denuncian clientes de Chevrolet Oaxaca fraude y robo de vehículos por parte de ex gerente Donato Cárdenas (18:25 h)

Oaxaca de Juárez, 14 de julio. Un grupo de clientes de la agencia automotriz Chevrolet denunció esta mañana probable fraude y robo de vehículos por parte de ex empleados de dicho establecimiento y por lo cual firma no se quiere hacer responsables de presuntas transacciones realizadas en instalaciones de la automotriz.

Al menos una treintena de clientes señalaron prácticamente el mismo modus operandi y el contubernio por parte de ex gerente, asesores y empleados de una firma de autos estadounidenses para “desaparecer” sus vehículos sin explicación alguna.

EL MODUS OPERANDI

Los clientes explicaron que se acercaron a la agencia automotriz con la intención de renovar o comprar sus vehículos, para lo cual dejaron a cuenta el auto semi nuevo para valoración por parte del área de vehículos usados y estos fueran tomados a cuenta para el nuevo contrato de auto nuevo.

De acuerdo con denunciantes, son más de 3 millones de pesos y Chevrolet no se quiere hacer responsable. Irritados, los afectados han señalado a Donato Cárdenas Flores, exgerente de la franquicia automotriz, junto con los agentes de venta José Rodolfo Barrera Rodríguez y Jesús Manuel Martínez Gijón y acusaron que la firma, ante los reclamos, ha señalado “el señor ya no trabaja aquí y ¡háganle como quieran!” por lo que demandaron la intervención de la Fiscalía, y autoridades para que sea devuelto su patrimonio.

Los presuntos defraudados indicaron que han abierto carpetas de investigación ante la Fiscalía “pero quizá se tarden, porque no es un delito de alto impacto, pero está en juego nuestro patrimonio”.

Al respecto, Óscar Rodríguez señaló que en la agencia “hay una red de delincuencia organizada, yo dejé una Captiva a cuenta de algún otro; hay más personas afectadas que, quizá por temor, no vienen a denunciar; el trato fue en estas instalaciones y nos dicen que no tenemos modos de comprobar que hemos dejado el vehículo”

Al demandar justicia indicó “el gerente está desaparecido, el contrato está desaparecido, la camioneta la desaparecieron y son varios los clientes afectados”.

El Imparcial

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir