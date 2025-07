Expresidente del INE llama ‘ mal informada’ a Claudia Sheinbaum (18:30 h)

Oaxaca de Juárez, 14 de julio. El expresidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, señaló que la presidenta Claudia Sheinbaum está desinformada o desconoce la propuesta de él y otros exconsejeros sobre los plurinominales.

“La presidenta desconoce otras propuestas”, señala Lorenzo Córdoba

“La presidenta está malinformada o desconoce lo que desde el @IETD_MX proponemos. No planteamos duplicar las diputaciones de RP, como dice, sino llevarlas a 250 la mitad de la Cámara de Diputados, para mejorar la representación del pluralismo”.

Debe consultarse por voto popular el aumento de plurinominales

En la Mañanera de este lunes, la presidenta Claudia Sheinbaum llamó a los exconsejeros del INE a consultar a la ciudadanía su propuesta de que la nueva reforma electoral incluya el aumento de legisladores plurinominales.

La mandataria nacional fue consultada sobre el texto publicado por el Instituto de Estudios para la Transición Democrática (IETD, A.C.), en el que exintegrantes del Instituto Nacional Electoral (INE) piden más plurinominales con la intención, según el texto, de fomentar el consenso en la toma de decisiones en el Poder Legislativo, la mandataria mexicana los instó a preguntar a la ciudadanía su opinión.

Al advertir que la propuesta de reforma electoral se encuentra en un marco “fuera de toda norma constitucional”, el Instituto de Estudios para la Transición Democrática (IETD) advirtió sobre los riesgos que tiene.

Exconsejeros del INE pronuncian

Los ex consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, Leonardo Valdés, José Woldenberg K. (ex consejeros presidentes del IFE-INE), así como Jacqueline Peschard, María Marván, Ciro Murayama, Mauricio Merino, Rodrigo Morales, Arturo Sánchez G. (ex consejeros electorales del IFE-INE), destacaron indispensable que la opinión pública, las organizaciones sociales y el conjunto de fuerzas políticas de México, cobren conciencia de los riesgos que entrañan esa situación y comprender que ocurrirán en un contexto fuera de toda normalidad constitucional.

Manifestaron que toda reforma electoral debe ser el resultado del más amplio consenso entre las diversas fuerzas políticas y nunca una decisión unilateral. Las normas electorales son las reglas del juego democrático a las que todos los actores políticos (partidos, organizaciones sociales y la ciudadanía en general) deben ajustarse en la contienda por los poderes públicos a través del voto popular.

