Debemos ajustarnos a las nuevas condiciones: Espinosa Santibáñez (17:00 h)

Oaxaca de Juárez, 20 de octubre. “En Oaxaca estamos viviendo nuevas condiciones derivadas de la pandemia de COVID-19 a las que debemos ajustarnos en todos los aspectos para poder salir adelante y superar los retos, a fin de mantener una ruta de crecimiento que, aunque sea moderada, pueda beneficiar a todos los sectores de la sociedad”, afirmó el secretario de Administración, Germán Espinosa Santibáñez.

Precisó que esta situación no sólo afecta a Oaxaca, sino a México y al mundo entero y está causando graves problemas de salud, económicos y de desestabilización financiera.

“Ha habido grandes pérdidas en los mercados financieros mundiales, lo que sin duda ha golpeado a nuestro país, además de la crisis que afecta ya a miles de negocios y empresas de todo tipo, con la consecuente pérdida de empleos y disminución del crecimiento”, añadió.

Por ello –dijo el secretario de Administración– la unidad social para enfrentar esta realidad es más importante que nunca. “Sabemos que las demandas y las necesidades en México y Oaxaca son muchas, pero si no participamos todos en el entendido de proteger las finanzas locales, pues vamos a desfalcar a los gobiernos y todos vamos a perder”, sostuvo.

La emergencia sanitaria y la protección de la salud de las y los oaxaqueños, dijo, ha cancelado gran cantidad de actividades que para todos son importantes, pero eso no debe significar dispendio ni entrega de recursos, por el contrario, significa que cuando se puedan realizar estas actividades se hará de la forma acostumbrada.

“En estos momentos no podemos promover eventos multitudinarios, ni reuniones, ni eventos deportivos o sociales; debemos proteger la salud de la población ante los contagios, por lo tanto cualquier gasto innecesario, que no tenga un fin claro o un beneficio notable, no se puede realizar. Tengamos cuidado, no hay que afectar las finanzas estatales con gastos superfluos, sin sentido y que están fuera de contexto, cuando la realidad nos exige ser responsables”, precisó.

El secretario de Administración dijo que la nueva realidad exige entendimiento, cooperación y reconocer que afortunadamente las y los trabajadores de los Poderes del Estado y sus familias están protegidos en un esquema de confinamiento sanitario, gozando de sus derechos laborales.

En este contexto, indicó que cobran mayor relevancia los resultados de las negociaciones con el Sindicato de Trabajadores de los Poderes del Estado, que pese a los apretados márgenes de negociación, salieron adelante y se logró en primer término no retroceder en los logros sindicales, no retroceder en el nivel de salario, no retroceder en prestaciones y beneficios, sino al contrario, en los rubros donde hubo posibilidades se conquistaron mejoras para más de 12 mil trabajadoras y trabajadores oaxaqueños.

Espinosa Santibáñez destacó la determinación del gobernador Alejandro Murat Hinojosa de no echar reversa a los salarios que benefician a miles de familias, porque su instrucción fue ofrecer lo máximo posible, sin fracturar las finanzas estatales, lo que causaría una crisis que lastimaría a todos.

Afortunadamente, añadió, hubo consenso, diálogo, entendimiento mutuo y sobre todo comprensión de la situación actual, llegando a acuerdos que sin duda alguna son benéficos para las y los trabajadores, concluyó.

