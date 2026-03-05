De Plan A a Plan B, crónica de un aborto anunciado: Francisco Garfias (09:00 h)

Oaxaca de Juárez, 5 de marzo. Sin escuchar a la oposición y a pesar de las objeciones de sus aliados (PVEM y PT) en la coalición oficialista, la presidenta Sheinbaum envió ayer a la Cámara de Diputados su iniciativa de Reforma Electoral.

Se trata de una iniciativa que modifica once artículos de la Constitución para favorecer la sobrerrepresentación de Morena y caminar hacia un sistema de partido dominante (similar al del viejo PRI.)

Una regresión democrática.

Las cosas, sin embargo, no pintan bien para la iniciativa de la presidenta. Hasta ayer, sólo contaba con los 253 votos de Morena de los 334 votos de diputados que se necesitan para una reforma constitucional.

Ni el PT, ni el PVEM, han modificado su rechazo a la iniciativa. Para ellos significa un asunto de vida o muerte. Sin suficiente dinero, y con menos pluris, corren el riesgo hasta de perder el registro.

Sobra decir que PAN, PRI y MC, que no fueron tomados en cuenta por la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, rechazan tajantemente la iniciativa.

La presidenta Sheinbaum sabe que su iniciativa constitucional dificilmente será aprobada. Ya hasta habla de un “Plan B” electoral.

La iniciativa presentada propone reducir en 25 por ciento los recursos a los órganos electorales (INE, TEPJF, OPLES) y a los partidos políticos.

Pero también:

–Modificar los mecanismos para elegir a los diputados plurinominales. No habrá listas elaboradas por las cúpulas partidarias, sino serán electos en urna, lo que favorece al partido en el gobierno.

–Reducir de 128 a 96 los miembros de la Cámara alta. Desaparecen los 32 senadores de representación proporcional.

–Disminuir de 48 a 35 los minutos diarios los tiempos del INE en los medios electrónicos de comunicación.

–Ningún funcionario de los órganos electorales (INE, TEPJF, OPLES…) podrá ganar más que la presidenta de la República, entre otras cosas.

Carlos Puente, coordinador del la bancada del PVEM en San Lázaro; y Reginaldo Sandoval, se reunieron otra vez con Monreal, mientras la panista Kenia López, presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, recibía la iniciativa de manos de Juan Ramiro Robledo, enlace legisltivo de la Secretaría de Gobernación.

Salieron muy serios. “¿Qué vamos a hacer?” le preguntó Puente a Sandoval, según oídos indiscretos que lo escucharon.

Ayer fue un día ajetreado en el Palacio Legislativo. Ricardo Monreal reconoció la dificultad de que la reforma alcance la mayoría calificada que requiere (dos tercios de los legisladores presentes.)

Aun así, subrayó, “no vamos a congelar nada. Vamos a votarlo, vamos a sacarlo y vamos a concluir el proceso legislativo al que son sometidas todas las iniciativas de reforma constitucional”.

–¿Resignación? Preguntamos al cordinador de la bancada de Morena en San Lázaro.

–No, soy realista. Me gustaría decir que todo va a salir bien, si tuviera los elemenentos para hacerlo, pero no me gusta menter. No quiero mentir…

“Yo lo que afirmo es que Morena va a respaldar (la iniciativa) y que, por las expresiones que he escuchado, va a ser difícil que nos acompañen (PVEM y PT)”.

Monreal hizo sus declaraciones luego de presentar su libro “Morena, Historia y Perspectivas” en el Salón Verde del Palacio Legislativo.

Al caer la noche, corrían versiones extraoficiales en San Lázaro que, ante el impasse (callejón sin salida) que enfrenta la Reforma, se evalúa la posibilidad de darle Fast Track a la Reforma. No lo pudimos confirmar.

Fuentes bien informadas nos aseguran que Movimiento Ciudadano ”corteja” a Grecia Quiroz, alcaldesa de Uruapan y viuda de Carlos Manzo, para que sea su candidata al gobierno de Michoacán.

“El fin de semana pasado fue la convención nacional de MC en Michoacán. Ve los discursos de Álvarez Máynez. Fue hasta Dante (Delgado)”, nos dijo la fuente.

Recurrimos a la magia de Google para escuchar el discurso de Máynez en Michoacán y podemos decir que si le hizo un guiño a la viuda de Carlos Manzo,

“Estamos aquí para enviar un mensaje de solidaridad al Movimiento del Sombrero; a su esposa (de Manzo) y alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, a quien desde aquí le mandamos un saludo.

“Pero también decirles que no están solos en la defensa de Michoacán; que no están solos frente al acoso sistemático de políticos estatales y nacionales, que tienen miedo de la bandera que ustedes enarbolan”, dijo.

