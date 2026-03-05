Se prevén lluvias con actividad eléctrica y rachas de viento en Oaxaca (08:45 h)

Oaxaca de Juárez, Oax. 5 de marzo de 2026.– La Coordinación Estatal de Protección Civil y Gestión de Riesgos (CEPCyGR) informa que se prevé un cambio en la dirección del viento hacia el este y sureste, lo que favorecerá la formación de nubes de tormenta durante la tarde, algunas de ellas podrían estar asociadas con actividad eléctrica y rachas de viento, y no se descarta la presencia de áreas de granizo.

Lo anterior se deriva de la influencia de un anticiclón, cuyo centro se ha desplazado hacia el Océano Atlántico, pero aún mantiene efectos sobre la mitad oriental de la República Mexicana.

De acuerdo con el pronóstico del tiempo emitido por la Comisión Nacional del Agua (Conagua), las temperaturas se mantendrán cálidas, con mayor énfasis en zonas urbanas del centro, sur y oriente del estado.

Asimismo, persistirán las tolvaneras debido al incremento y cambio del viento durante la tarde, así como la presencia de calima al amanecer.

Las temperaturas para este día son las siguientes:

* Valles Centrales, mínima de 13 y máxima de 32 grados.

* Istmo de Tehuantepec, mínima de 22 y máxima de 35 grados.

* Cuenca del Papaloapan, mínima de 19 y máxima de 32 grados.

* Costa, mínima de 22 y máxima de 34 grados.

* Mixteca, mínima de 13 y máxima de 32 grados.

* Sierra de Flores Magón, mínima de 14 y máxima de 34 grados.

* Sierra de Juárez, mínima de 9 y máxima de 26 grados.

* Sierra Sur, mínima de 10 y máxima de 28 grados.

Se exhorta a la población a atender las recomendaciones de Protección Civil y Capitanías de Puerto, así como a mantenerse informada sobre las condiciones meteorológicas a través de los medios y redes sociales oficiales: Facebook @CEPCYGRGobOax y en X @CEPCyGR_GobOax.

