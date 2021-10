De los traidores: Ley de Herodes (06:00 h)

Oaxaca de Juárez, 13 de octubre. Héctor Pablo Ramírez Puga le ganó ayer al niño verde Manuel Velasco quien defiende a capa y espada la otro párvulo senador Raúl Bolaños. El ex director de Liconsa le aconseja al chiapaneco que explique su desgobierno antes de venir a decirles a los oaxaqueños qué hacer en materia política.

Velasco anda nervioso ante la investigación y acusaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) en contra del abogado Víctor Manuel Álvarez Puga, —marido de la presentadora de televisión Inés Gómez Mont, ambos prófugos de la justicia.

Al parecer Velasco intervino para que no se arrestara a Puga quien desvió recursos del gobierno de Chiapas, a través de Daniel Sandoval ex mano derecha del ex gobernador Velasco.

De acuerdo a una columna de Leonardo Kourchenko, “otro personaje señalado es Andrés Vidal, secretario de Obras del gobierno de Velasco, quien respondía –señalan los colaboradores cercanos– a las instrucciones precisas de la señora madre del gobernador. Por esa vía, se construían contratos inexistentes para pagar servicios ficticios y desviar fondos a cuentas, empresas y bancos. Algunos de esos contratos incluían a la CFE mediante el engranaje de Jorge Araujo, uno de sus directores y ‘eficiente’ operador”.

Es por ello que los niños verdes quieren apoderarse del gobierno de Oaxaca para seguir incrementando su riqueza a costa de los más pobres.

Solo hay que recordar que cuando Bolaños aspiraba a ser senador, durante una gira política por Pinotepa Nacional, se reunió con mujeres en la colonia “El Porvenir” de esta misma localidad.

En su discurso, el entonces aspirante hizo un llamado a sus seguidores a impedir la entrada de candidatos contrarios a Coalición que representaba, “mándenlos a la chingada”, apuntó.

“De este lado no vamos a dejar que entren los demás, ay cuando vengan los de Morena o los del Frente, que son lo mismo, le dicen que se vayan derechito a la chingada”, exclamó el su momento el ex titular de la Secretaria de Desarrollo Social y Humano en el Gobierno de Alejandro Murat.

Hoy, tapizó con espectaculares la ciudad de Oaxaca y se muestra junto al presidente Andrés Manuel López Obrador.

Otra suspirante morenista a la gubernatura, la cantante Susana Harp quien ayer mostró un video que nadie había visto y se quejó de que le sacaron la lengua, denunció en redes una campaña en su contra.

Quizás, la hoy senadora no recuerde una entrevista que le hizo Fernando del Collado en “Tragaluz” (2/10/2018) en donde afirmó no ser de Morena, negó a Andrés Manuel López Obrador y además aseguró que no se haría militante.

Mientras Jesús todavía estaba con sus apóstoles en la habitación dónde comió la última cena, les dijo: “Todos ustedes me van a abandonar esta noche”. El apóstol Pedro le dijo: “Yo no. Aunque los demás te dejen, yo nunca te voy a dejar”. Pero Jesús le respondió a Pedro: “Antes de que un gallo cante, dirás tres veces que no me conoces”.

Ojalá y los oaxaqueños lo recuerden. De risa.

