De los títeres: Ley de Herodes (09:00 h)

Oaxaca de Juárez, 25 de septiembre. Ayer, estuvo en Oaxaca, la corcholata preferida de AMLO, Claudia Sheinbaum en su gira proselitista. No le fue muy bien, ya que durante su presentación en el auditorio Guelaguetza hubo chiflidos, desalojos, y grandes muestras de rechazo por parte de sus “simpatizantes” que llenaron el auditorio para escuchar a la judía que lucía un crucifico en su pecho. Además de que prefirió ir a tomar un café con el gobernador y su equipo y llegar tarde a la cita con el “pueblo” que empezó a retirarse después de una larga espera. Afuera del auditorio porros agredieron a estudiantes que se manifestaban.

La candidata no comunica con el pueblo, !es tan aburrida! Además quiere emular en todo a su patrón y pues no le sale. Son actos de flojera. Un domingo desperdiciado para muchos. Ante tantos abucheos Sheinbaum les dijo a sus convencidos “me van a dejar hablar si o no”, idéntico como reaccionaría el macuspano.

A los que no les fue nada bien fueron a los títeres ex priistas. Fue tal el abucheo a Eviel Pérez Magaña y a Mariana Benitez que sinceramente no deberían presentarse a ningún evento masivo.

Eviel, el ex dirigente tricolor, diputado, senador y secretario de Estado por gobiernos priistas, ahora resulta que apoya las causas que un día criticó. Mariana, cuyo paso por la Procuraduría General de la República, fue gris y ahora su jefe está en la cárcel por este gobierno morenista, y quien se desempeñó como vocera del priista Alejandro Avilés, ahora defiende una agenda feminista que ni ella misma se la cree. Ayer, les demostraron que no los van a dejar pasar para colarse en algún cargo de consolación.

¿Qué ofrecen estos dos, además de pena ajena? Del lado de Eviel, quizás dinero y del lado de Mariana pues sonrisas. ¿Con estas adquisiciones se triunfa? Como lo dijimos anteriormente Eviel es un invento de Ulises Ruiz, y Mariana de José Murat. Ambos, títeres de ex gobernadores. Así de sencillo.

Por allí vimos a Francisco Maldonado, otro trepador, dizque maestro en la Anáhuac. ¿Qué les enseñará a su alumnos? ¿Cómo traicionar y ser acomodaticio?

Y, el presidente municipal de Santa Cruz Xoxocotlán, el afamado Chente Castellanos que sin el PRI no hubiera ganado. Xoxo está igual de amolado que cuando llegó al cargo.

El colmo, el rector de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, Cristian Eder Carreño López, que de plano olvidó que no debe involucrar a una institución en actos proselitistas.

Bueno y los verdes que no tienen vergüenza, y que se acomodan donde sea, con quien sea y a la hora que sea con tal de seguir en el presupuesto.

¿Fue un buen acto? ¿Valió la pena dejar a la familia por ir a escuchar a la copia del mesías?

Usted, lector tiene la respuesta.

