De los que renunciaron al PRI: Ley de Herodes (08:00 h)

Oaxaca de Juárez, 17 de abril. Hace unos días, Mariana Benitez Tiburcio renunció al PRI. Sin este logo nunca hubiera llegado a ser diputada, porque no la ganó, se la otorgó el partido como plurinominal. Ahora, coquetea con Morena y hace público que ya no quiere seguir más en el tricolor, pero sí disfrutar de su curul en el Congreso local. !Qué fácil! Igual lo hizo la hija de Eviel Pérez Magaña, Gaby Pérez que de la noche a la mañana también dejó al PRI, en las mismas circunstancias. Y, qué decir otro chapulín, Samuel Gurrión. Los tres, idénticos en sus ideales y sus compromisos.

La diputada local en Oaxaca, Mariana Benítez Tiburcio, anunció que renunció a su militancia de más de 15 años al Partido Revolucionario Institucional (PRI) por medio de un comunicado, instituto con el que fue obtuvo diversos cargos mediante la opción plurinominal, además de haber sido funcionaria federal. en 2012 fue nombrada por el Presidente de la República Enrique Peña Nieto como subprocuradora Jurídica y de Asuntos Internacionales de la Procuraduría General de la República (PGR) Hoy, decide que no le conviene estar en el PRI y que tiene otros sueños. Fue la vocera de Alejandro Avilés, quien compitió contra Salomón Jara y perdió. ¿Ya se le olvidó los comentarios que hacía sobre la 4T y en especial el actual gobernador?

El 28 de noviembre de 2022, Elvia Gabriela Pérez López, hija del excandidato a la gubernatura de Oaxaca Eviel Pérez Magaña, a menos de un año de su afiliación al PRI sin trabajo partidista ni social renunció al Partido Revolucionario Institucional (PRI). El 12 de agosto de 2022, la flamante política, le declaró a Lourdes Mendoza: “Voy con todo para convertirme en la próxima presidenta municipal de Oaxaca”. ¿What? Bueno, en ese entonces la periodista escribió que “Gaby se vuelve una bocanada de aire fresco y el testimonio claro de que la oposición”. Pues renunció y se alió al Partido Verde, que se ubica entre guinda y podrido. Un satélite de Morena.

Y, el 9 de marzo de 2021, Samuel Gurrión Matias, titular de la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable (Semadeso) renunció al cargo que le regaló el morenista Alejandro Murat. Ahora es diputado local por el Verde Ecologista, porque también renunció al PRI y se unió a la 4T.

El 26 de noviembre de 2021, en una acalorada sesión, Fredy Gil Pineda le gritó a Gurrión que era un traidor al PRI. Y, él le respondió “No soy un traidor, no soy un traidor, simplemente no soy un borrego! De risa, hoy, el afamado legislador es lo que negó y aplaude a rabiar a la 4T. De acuerdo a lo que convenga. No hay principios, solo intereses.

Apenas el 7 de marzo de 2023, el diputado morenista, Luis Alfonso Silva Romo, acusó de negligente al exsecretario del Medio Ambiente, Energías y Desarrollo Sustentable de Oaxaca (Semaedeso), Samuel Gurrión por no haber hecho valer las reformas a la Ley para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos Sólido que aprobó el Congreso de Oaxaca.

Durante el tiempo que Gurrión estuvo al frente de la Semaedeso, ambientalista y legisladores lo cuestionaron por no cuidar el medio ambiente, incluso en varias ocasiones diputados de la LXIV legislatura pidieron su renuncia a la dependencia.

