Caminos Artesanales son un acto de justicia social para Oaxaca, coinciden López Obrador y Salomón Jara (06:00 h) 

San Pedro Coxcaltepec Cántaros, Oax. 17 de abril. El Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador y el Gobernador Salomón Jara Cruz cumplieron hoy su compromiso con habitantes de este lugar e inauguraron la pavimentación del camino de Nochixtlán a la cabecera de este municipio de la región Mixteca, donde los habitantes agradecieron la obra que vino a cambiar la vida de su pueblo y de decenas de comunidades aledañas.

Los mandatarios federal y estatal coincidieron en que con la pavimentación de caminos artesanales se cumplió una deuda histórica con los pueblos de Oaxaca, ya que la totalidad de las cabeceras municipales estarán bien comunicadas, transformando la economía, mejorando los servicios, generando bienestar y reduciendo el traslado de personas, enfermos, mercancías y mejorando las condiciones del comercio, creando más empleo e incrementando los ingresos de las familias mixtecas.

Esta inauguración es parte de la supervisión del Programa Nacional de Caminos de Mano de Obra que realiza el Gobierno de la República, que pavimenta 261 caminos en Oaxaca para comunicar a miles de oaxaqueñas y oaxaqueños que con anterioridad tenían que viajar largas horas por caminos muchas veces intransitables en las temporadas de lluvias para llegar a sus comunidades.

Estos caminos cubren una deuda histórica con los pueblos que tenían que trasladar a las personas enfermas durante largas horas en caminos de terracería llenos de lodo o de polvo que dificultaban el traslado de personas y mercancías.

Acompañados del titular de la Secretaría de Infraestructuras, Comunicaciones y Transportes (SICT) Jorge Nuño Lara, el director del Banco Nacional de Obras y Servicios, Jorge Mendoza Sánchez y el titular del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), Adolfo Regino Montes, así como el edil de Coxcaltepec, Eleazar García Jiménez y el presidente de Santiago Huauclilla, Pablo Pérez Guizado, los mandatarios coincidieron en que estos caminos reactivan la economía de los pueblos de la Mixteca y crearon empleos temporales durante tres años de trabajo comunitario con hombres y mujeres de la región.

El Gobernador Salomón Jara Cruz dijo que el compromiso del Presidente es ahora una realidad y que este programa es el mejor ejemplo de que el cambio se puede construir desde abajo y con la participación de los pueblos y comunidades.

Esta gira de dos días del Presidente López Obrador por Oaxaca reafirma el amor recíproco y aquí se sigue su ejemplo de compromiso y apoyo que ha devuelto a las comunidades la dignidad y la esperanza.

Jara Cruz indicó que los caminos artesanales es uno de los programas más importantes del Gobierno Federal y uno de los proyectos que más identidad, sentimiento y pertenencia ha generado en nuestros pueblos. “Cada metro y cada kilómetro de cemento y piedra representa un sueño y un anhelo alcanzado”.

En el pasado a ningún gobierno le interesó construir las bases para los pueblos y comunidades alejadas, “solo usted Presidente fue capaz de impulsar un programa que involucra, incluye, conecta, comunica, compromete y dignifica. Claro que el apoyo e involucramiento del pueblo ha sido fundamental y se ha beneficiado a cientos de municipios, se han generado empleos y estimulado la economía local y facilitado el traslado de personas y su acceso a alimentos y servicios públicos”.

“Hemos aprendido que el destino se construye con nuestras propias manos, que no estamos condenados a la pobreza y la marginación, que nuestra fuerza colectiva es más grande que el legado de injusticia y desigualdad que nos han heredado los malos gobiernos”, recalcó.

Jara Cruz enfatizó que este programa tiene un sentido social único, por ello el Gobierno de Oaxaca ha programado un presupuesto histórico de mil millones de pesos para caminos artesanales a las agencias municipales. “Esta fue una demanda social durante la campaña y este gobierno popular qué escucha y obedece al pueblo”.

México y Oaxaca viven un momento histórico para consolidar este proyecto de nación que encabeza el presidente López Obrador y en este gobierno de la 4T no tenemos derecho de fallarle a nadie, recalcó.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador destacó que en este año se construyen 50 caminos artesanales en Oaxaca y que se iniciará la construcción de los 31 que se tenían programados iniciar en el año 2024 para que se terminen antes de que concluya su mandato.

“Yo ya cumplí. No hay que tenerle tanto apego ni al dinero ni al poder. Lo más importante es la felicidad, estar bien con nuestra conciencia y con el prójimo. Esa es la felicidad. Y no hay que caer en el necesariato. Nadie se debe sentir absoluto, no hay que ser ni caudillo ni cacique”, indicó ante unos cuantos gritos de “reelección”.

Explicó las cuatro transformaciones históricas que ha vivido México y su convicción maderista porque, dijo, cualquiera que resulte elegido por el pueblo mediante una encuesta dará continuidad a este proyecto de nación, porque el pueblo ya cambió su manera de pensar y no regresarán los malos gobiernos.

Los gobiernos anteriores eran como un comité al servicio de una minoría rapaz que se dedicaban a robar y que entregaba los recursos del pueblo mexicano, como la energía eléctrica o el petróleo. Ahora se acabó la corrupción porque el dinero del pueblo es sagrado y por eso se entrega de manera directa, explicó.

Ante cientos de mixtecos de las comunidades migrantes de la región, dijo que los salarios eran de los más bajos del mundo y hasta que llegó al gobierno se incrementaron a favor de millones de trabajadores mexicanos y ahora con hechos se demuestra que se acabó la corrupción.

Anunció que este año se entregarán de manera gratuita los fertilizantes para el campo y que en Oaxaca todas las personas con discapacidad recibirán su pensión porque se entregaba solamente hasta los 30 años. “Llegamos a un acuerdo con Salomón para que se entregue a personas discapacitadas porque ya se acabó la corrupción y así nos alcanza el dinero”, comentó.

Además, anunció que la SICT buscará las opciones para construir una presa para dar respuesta a una de las peticiones del presidente municipal en materia de infraestructura hidráulica.

En su intervención, el titular de la SICT Jorge Nuño Lara informó que en Oaxaca la meta es terminar 222 caminos con una inversión de más de 13 mil 800 millones de pesos para 3117 kilómetros en beneficio de 777 mil habitantes, creando 65 mil empleos directos y 259 mil indirectos.

Explicó que hasta 2022 se terminaron 141 Caminos con una inversión de 9 mil 698 millones de pesos y en este año se construyen 50 Caminos con una inversión de 2 mil 670 millones de pesos, “2024 será un reto para poder terminar antes de junio 31 caminos con inversión de 1 mil 443 millones de pesos”.

Nuño Lara dijo que prácticamente todas las regiones de Oaxaca han tenido un camino y se garantiza que todas las cabeceras municipales cuenten con al menos un camino de acceso.

“Después del éxito que tuvimos en el estado de Oaxaca pudimos implementar este programa en nueve estados más con 193 caminos con una inversión de 5 mil 112 millones de pesos para poder generar o construir 1 mil 48 kilómetros de caminos de mano de obra en beneficio de 1.3 millones de habitantes beneficiados, generando 7 mil empleos directos 28 mil empleos indirectos.

Informó que en 2023 se realizan 64 caminos con una inversión de 1,930 millones y en el 2024 se terminarán 81 caminos con una inversión de 1,134 millones de pesos en los nueve estados.

Nuño Lara indicó que hasta ahora se tienen 415 caminos en 10 estados con una inversión de más de 18 mil 923 millones de pesos para poder construir 4 mil 165 kilómetros y se estima concluir la totalidad de los trabajos antes de junio.

“Con esto presidente, demostramos, como usted dice, que la modernidad puede ser forjada desde abajo, sin excluir a nadie y que el desarrollo no es contrario a la justicia social. Es un honor presidente haber sido parte de este programa Muchísimas gracias presidente”, enfatizó.

A su vez, el presidente municipal, Eleazar García Jiménez, expuso que Coxcaltepec significa “Cerro del collar” y es una comunidad de gente humilde y trabajadora y que reconoce al Presidente como un hombre generoso que escucha a las comunidades de nuestro país, que “sabe mirar a los olvidados y abrir su corazón, que trabaja diariamente para lograr la transformación en cada uno de los pueblos y comunidades de nuestro estado y de nuestro país”.

Dijo que este día quedará grabado en la memoria y sus corazones “nos sentimos afortunados que por primera vez en la historia de nuestro municipio nos visite un Presidente de la república”.

Indicó que la pavimentación comprendió 14.63 kilómetros para comunicar de Nochixtlán a Coxcaltepec Cántaros y 12 km a Santiago Huauclilla que fueron pavimentados durante un período de tres años con la participación de 250 mujeres y hombres comprometidos con la comunidad, lo que generó muchos empleos.

